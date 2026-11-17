차정원이 근황을 공개했다. / 사진=차정원 SNS

차정원이 근황을 공개했다. / 사진=차정원 SNS

배우 차정원이 하정우와 결혼을 한 달 앞두고 프랑스 파리에서 찍은 사진을 공개했다.차정원은 지난 16일 자신의 SNS에 "2모저모"라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다. 공개된 사진에는 파리 거리를 걷거나 쇼핑을 즐기는 차정원의 모습이 담겼다.사진 속 차정원은 차콜색 오버사이즈 재킷에 검은색 와이드 팬츠를 입었다. 여기에 긴 양말과 검은색 구두를 매치해 편안하면서도 세련된 스타일을 선보였다. 머리에 스카프를 두른 채 카메라를 바라보는 모습도 눈길을 끌었다. 차정원은 자연스러운 스타일링으로 청순하면서도 우아한 분위기를 자아냈다.앞서 하정우 역시 자신의 SNS에 파리에서 촬영한 사진을 공개한 바 있다. 두 사람이 비슷한 시기에 같은 도시를 방문한 사실이 알려지면서 동반 여행을 떠났다는 추측이 제기됐다. 다만 실제로 함께 여행했는지는 확인되지 않았다.차정원은 오는 12월 13일 하정우와 서울 모처에서 비공개 결혼식을 올릴 예정이다. 두 사람은 2020년 연인으로 발전해 6년간 교제한 끝에 부부의 연을 맺게 됐다.차정원은 영화 '변신금지구역'에 출연한다. 이 작품은 무엇으로든 변할 수 있는 만물변신자 이환(안우연 분)이 800년을 살아온 사람나무 진서림(차정원 분)을 만나면서 벌어지는 이야기를 그린 변신 액션 판타지 로맨스다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr