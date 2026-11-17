사진 = 이민정 인스타그램

사진 = 이민정 인스타그램

사진 = 이민정 인스타그램

사진 = 이민정 인스타그램

배우 이민정이 흑백사진으로 단아하면서도 세련된 미모를 뽐냈다.이민정은 최근 자신의 인스타그램에 "흑백사진 조아효"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이민정은 흰색 맨투맨을 입고 한쪽 팔을 들어 머리 뒤에 손을 댄 채 카메라를 바라보고 있다. 고개를 살짝 기울인 모습에 자연스럽게 흘러내린 긴 머리카락이 어우러지며 또렷한 눈매와 매끈한 얼굴선이 돋보인다. 흑백으로 담긴 사진에서도 선명한 이목구비와 차분한 표정이 시선을 끈다.이어진 사진에서 이민정은 양손으로 머리카락을 들어 올리며 카메라를 정면으로 응시하고 있다. 풍성하게 펼쳐진 헤어스타일과 작은 귀걸이가 조화를 이루는 가운데, 얼굴을 가까이 담은 구도에서 커다란 눈과 오뚝한 콧날이 더욱 두드러진다.또 다른 사진에서 이민정은 한 손으로 머리카락을 잡아 올리고 다른 손을 턱 아래에 받친 채 옆으로 시선을 돌리고 있다. 이마를 드러낸 헤어스타일이 얼굴선을 한층 또렷하게 보여주며, 길게 뻗은 아이라인과 담백한 표정이 세련된 분위기를 더한다.마지막 사진에서 이민정은 몸을 옆으로 돌린 채 고개를 뒤로 돌려 카메라를 바라보고 있다. 어깨 아래로 부드럽게 내려오는 긴 머리카락과 자연스러운 옆모습이 어우러지며 흑백 화보를 연상시키는 비주얼을 완성했다.한편 이민정은 지난 9월 종영한 드라마 '그래 이혼하자'에 출연했으며 현재 개인 유튜브 채널 '이민정 MJ'를 통해 일상과 다양한 콘텐츠를 공개하며 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr