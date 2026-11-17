넷플릭스 '데블스 플랜: 데드 어게인'이 탈락자들의 부활을 예고한 가운데, 베일에 싸여 있던 유배지의 정체가 공개된다. / 사진제공=넷플릭스

넷플릭스 '데블스 플랜: 데드 어게인'이 탈락자들의 부활을 예고한 가운데, 베일에 싸여 있던 유배지의 정체가 공개된다. / 사진제공=넷플릭스

넷플릭스 '데블스 플랜: 데드 어게인'이 탈락자들의 부활을 예고한 가운데, 베일에 싸여 있던 유배지의 정체가 공개된다. / 사진제공=넷플릭스

넷플릭스 '데블스 플랜: 데드 어게인'이 탈락자들의 부활을 예고한 가운데, 베일에 싸여 있던 유배지의 정체가 공개된다.17일 넷플릭스 예능 '데블스 플랜: 데드 어게인' 6~10회가 공개된다. 지난 10일 첫선을 보인 1~5회에서 무려 7명의 탈락자가 발생한 만큼, 이번에는 살아남은 플레이어들과 탈락자들의 경쟁이 어떻게 전개될지 관심이 쏠린다.'데블스 플랜: 데드 어게인'은 기존 두뇌 서바이벌 우승자들과 새로운 도전자들이 모여 최후의 1인을 가리는 프로그램이다. 장동민, 홍진호 등 서바이벌 강자들이 합류하면서 공개 전부터 관심을 모았다.첫 번째 메인 매치 '양자 택일'에서는 16명의 플레이어가 공동의 이익과 개인의 이익 사이에서 선택해야 했다. 9명 이상이 공동의 이익을 택하면 상금이 추가되지만, 조건을 충족하지 못하면 개인의 이익을 선택한 참가자들만 승점 5점을 가져가는 방식이었다. 플레이어들은 각자의 이해관계에 따라 엇갈린 선택을 내렸다.이후 메인 매치 결과에 따라 참가자들의 생활 공간이 생활동과 감옥동으로 나뉘면서 갈등이 본격화됐다. 생활동에서 발견된 비밀 금고와 두 번째 메인 매치 '미스터리 거래소'에서는 연합과 배신이 이어졌다.특히 이번 시즌에는 탈락이 곧 게임의 끝을 의미하지 않는다는 사실이 드러났다. 첫 5개 에피소드에서 7명이 탈락했지만, 이들에게 다시 게임에 참여할 기회가 주어지는 '유배지'의 존재가 공개된 것. 기존 두뇌 서바이벌의 탈락 구조를 뒤집는 장치가 등장하면서 이후 판도에도 변수가 생겼다. 이 같은 전개에 힘입어 '데블스 플랜: 데드 어게인'은 공개 직후 넷플릭스 대한민국 TOP 10 시리즈 1위에 올랐다.이날 공개되는 6~10회에서는 유배지에 모인 탈락자들의 생존 경쟁이 펼쳐진다. 장동민을 중심으로 한 생활동 플레이어들과 반격을 준비하는 감옥동 플레이어들의 대결도 이어진다. 이미 탈락한 참가자들이 어떤 방식으로 게임에 복귀할 수 있을지가 주요 관전 요소다.한편 넷플릭스는 지난 16일 스핀오프 프로그램 '데블스 플랜 B'를 공개했다. 출연자들이 직접 방송을 보며 당시 상황과 비하인드를 설명하는 코멘터리 형식이다.1~2회에는 김동재, 넉살, 서출구, 스텔라장, 신동, 오현민, 이도, 장동민, 정원영, 정현규, 하석진, 홍진호가 출연해 첫 주차 방송의 뒷이야기를 전했다. '데블스 플랜 B'는 매주 월요일 오전 11시 새로운 에피소드가 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr