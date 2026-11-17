주현영이 '써닝야구단'에 출연한다. / 사진제공=AIMC

주현영이 '써닝야구단'에 출연한다. / 사진제공=AIMC

배우 주현영이 '써닝야구단'에서 주종혁과 신혼부부로 호흡을 맞춘다. 유치원 교사이자 남편을 향한 애정이 남다른 아내로 변신해 결혼 생활의 현실적인 모습을 그릴 예정이다.17일 주현영이 티빙 오리지널 '써닝야구단'에 출연한다는 소식이 전해졌다. '써닝야구단'은 승부보다 귀가 시간을 걱정하는 가장들이 주말마다 아내의 허락을 받고 야구 리그에 참가하며 벌어지는 이야기를 그린 스포츠 드라마다.주현영은 극 중 유치원 교사 한주아 역을 맡았다. 한주아는 윤상우(주종혁 분)와 신혼 생활을 보내고 있는 인물로, 남편을 향한 애정이 깊지만 할 말은 확실하게 하는 성격이다.극 중 한주아와 윤상우는 서로 잘 맞는다고 생각하며 결혼했지만, 함께 생활하면서 예상하지 못했던 현실적인 문제들을 마주한다. 두 사람은 신혼부부의 일상과 갈등을 보여주며 극에 재미를 더할 예정이다.주현영은 드라마 '이상한 변호사 우영우'를 통해 얼굴을 알린 뒤 다양한 작품에 출연해 왔다. '연예인 매니저로 살아남기', '열녀박씨 계약결혼뎐', '착한 여자 부세미'를 비롯해 영화 '괴기열차', '악마가 이사왔다' 등에서 연기했다.최근에는 연극 '더 컴업펀스'로 데뷔 후 처음 연극 무대에 올랐다. 오는 25일 첫 방송되는 SBS '나인 투 식스'에도 출연한다.주현영이 출연하는 '써닝야구단'은 2027년 티빙에서 공개된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr