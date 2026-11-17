개그맨 박성광의 아내가 재력을 과시했다. / 사진=이솔이 .SNS

개그맨 박성광의 아내 이솔이가 재력을 과시했다.이솔이는 17일 자신의 인스타그램 스토리에 "어떻게 10년 동안 5시에 일어나서 7시 30분까지 출근하고 살았는지 의문"이라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 이솔이가 모자에 회색 코트, 롱 부츠를 착용한 채 외출 준비를 마친 모습. 특히 해외 명품 브랜드 C사의 가방을 메고 있어 눈길을 끌었다.해당 가방은 한화 약 700만 원 초·중반대로 출시됐다. 국내 공식 매장에서는 구하기 어려운 희귀 모델인 것으로 알려져 있다.이어 이솔이는 "오늘도 텀블러 들고 출근!"이라며 한 장의 사진을 추가로 업로드했다. 운전석 문 쪽에 텀블러가 놓여 있었고, 프리미엄 스포츠카 브랜드 P사의 상징 엠블럼이 포착됐다.한편 이솔이는 박성광과 2020년 8월 백년가약을 맺었다. 당시 제약회사 10년 차였던 이솔이는 과거 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'에 출연해 빼어난 미모로 대중에 눈도장을 찍었었다. 그는 지난해 2세가 없는 이유를 해명하며 여성 암 투병 사실을 고백했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr