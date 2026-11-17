사진 = 유이 인스타그램

사진 = 유이 인스타그램

사진 = 유이 인스타그램

사진 = 유이 인스타그램

배우 유이가 가을 풍경 속 수수한 매력이 돋보이는 일상을 공개했다.유이는 최근 자신의 인스타그램에 다양한 색상의 하트 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 유이는 야외 테라스에 놓인 의자에 앉아 카메라를 바라보며 은은한 미소를 짓고 있다. 짧은 단발머리에 블랙 집업 점퍼와 데님 팬츠를 매치한 편안한 차림으로, 고개를 살짝 기울인 자연스러운 포즈가 청순한 매력을 돋보이게 한다.이어진 사진에서 유이는 붉고 노랗게 물든 단풍나무 사이에 서서 옆을 바라보고 있다. 넉넉한 핏의 블랙 점퍼와 와이드 데님 팬츠로 꾸민 캐주얼한 스타일링이 눈길을 끈다. 어깨에 검은색 가방을 멘 채 살짝 미소 짓는 모습에서 편안하고 소탈한 분위기가 느껴진다.또 다른 사진에서 유이는 검은색 마스크를 착용하고 낙엽이 쌓인 길을 걷는 모습이다. 몸을 옆으로 돌린 채 한 손을 가슴 높이로 올리고 카메라를 바라보는 유이의 커다란 눈망울이 돋보인다. 짧게 정돈한 단발머리와 여유로운 실루엣의 의상이 어우러져 자연스러운 멋을 살렸다.마지막 사진에서 유이는 햇살이 비치는 벽 앞에 서서 휴대전화를 내려다보고 있다. 한 손에 휴대전화를 들고 화면에 시선을 둔 모습으로 단정한 단발머리와 블랙 의상이 어우러져 차분하면서도 세련된 분위기를 자아낸다.앞서 유이는 지난해 방송된 tvN '무쇠소녀단2'에 출연해 다이어트 방법을 밝힌 바 있다. 당시 방송에서 유이는 닭가슴살과 현미밥으로 며칠을 버텼다고 밝혔는데 그 결과 골격근량은 24.1㎏까지 늘고 체지방은 2㎏ 줄어드는 성과를 냈다. 유이는 키 172cm에 몸무게 50kg의 스펙을 가진 것으로 알려졌다.한편 1988년생으로 38세인 유이는 최근 SBS Plus·E채널 예능 프로그램 '솔로라서2' 출연을 확정했다. 지난 제작진에 따르면 유이는 약 4개월간 피트니스 레이스 대회를 준비하며 훈련에 매진한 일상을 방송을 통해 공개할 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr