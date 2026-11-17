한국음악레이블산업협회(이하 음레협)가 운영하는 인디 음악 홍보·유통 지원 플랫폼 킨디라운지가 11월 추천 공연 4개를 선정했다. / 사진=한국음악레이블산업협회

한국음악레이블산업협회(이하 음레협)가 운영하는 인디 음악 홍보·유통 지원 플랫폼 킨디라운지가 11월 추천 공연 4개를 선정했다.오는 22일에는 싱어송라이터 테종과 밴드 뱀파이어호텔이 각각 공연을 연다. 위트 소속 테종은 서울 KT&G 상상마당 홍대 라이브홀에서 단독 공연 'LOST AND FOUND: THE DEPARTMENT OF LOST MEMORY (LOVE)'를 개최한다. 잃어버린 기억과 사랑을 찾아가는 이야기를 주제로 무대를 꾸민다.같은 날 노머시컴퍼니 소속 뱀파이어호텔은 후케즈에서 열리는 'Hukez Night Live'에 출연한다. 이번 공연에는 크랙베리(CRACKBERRY), 소소욘(SOSOYON), No Bull 등 총 4팀이 참여해 록 음악을 선보인다.27일에는 딜라이트뮤직 소속 밴드 뷰렛이 롤링홀에서 'Biuret 4 Seasons : Winter'를 개최한다. 이번 공연은 사계절을 주제로 한 정규 4집 프로젝트의 첫 번째 앨범 'Winter' 발매를 기념해 마련됐다. 밴드 개화(GAEHWA)가 게스트로 무대에 오른다.29일에는 마운드미디어(테잎스) 소속 밴드 유인원(UINONE)이 모래내 극락에서 'MRN Groove 유인원(UINONE) LIVE'를 연다.유인원은 지난 12일 신곡 'Bangrang(방랑)'을 발매했다. 해당 곡은 2027년 초 발매 예정인 정규 2집의 선공개 곡이자 테잎스 합류 이후 처음 발표한 신곡이다. 이번 공연에서는 신곡 발매 이후 유인원의 라이브 무대를 만나볼 수 있다.한편 음레협이 공동 주관한 '글로벌 문화 중립국 도약과 K-컬처 산업 확장을 위한 국회 정책 대토론회'가 지난 16일 국회의원회관에서 열렸다.이날 토론회에서는 글로벌 플랫폼의 알고리즘 운영 문제와 변화하는 콘텐츠 시장 환경에 대한 대응 방안이 논의됐다. 참석자들은 공적 표준 마련, 국제 문화 협력, 문화금융 등 3대 과제를 중심으로 K-컬처 산업의 지속 가능한 성장 방안을 모색했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr