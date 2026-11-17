QWER 시연 / 사진=텐아시아 DB

밴드 QWER(큐더블유이알) 시연이 외조부상을 당해 예정된 일정에 불참한다.소속사 쓰리와이코프레이션은 17일 공식 SNS를 통해 시연의 외조부상 소식을 전했다.소속사는 "시연의 외조부상으로 인한 스케줄 불참 공지를 전달한다"며 "11월 18일 예정된 스케줄에 함께하지 못하게 됐다"고 밝혔다.이어 "갑작스러운 소식에 팬 여러분의 너른 양해 부탁드린다"라고 공지하며 "시연이 가족들과 함께 슬픔을 나누고 애도할 수 있도록 따뜻한 마음으로 함께해 주길 바란다"라고 덧붙였다.시연은 쵸단, 마젠타, 히나와 함께 QWER 멤버로 활동 중이다. 팀에서 메인보컬을 맡고 있다.QWER은 현재 두 번째 투어 'ROCKATION : ROCKET LAUNCH!!'(로케이션 : 로켓 런치!!)를 진행 중이다. 서울을 시작으로 타이베이, 후쿠오카, 오사카, 도쿄 등에서 공연했으며, 지난 14일에는 태국 방콕 MCC 홀에서 현지 팬들과 만났다. QWER은 내년 1월 2일 홍콩, 8~9일 싱가포르에서 투어를 이어갈 예정이다.음악 활동뿐 아니라 게임 관련 행사에도 참여하고 있다. 쵸단과 마젠타는 지난 12일 공개된 플레이스테이션 코리아의 'Grand Theft Auto VI'(그랜드 테프트 오토 VI) 캠페인에 출연했다. QWER은 오는 21일 부산 벡스코에서 열리는 'G-STAR 2026'(지스타 2026)의 구글플레이 부스 행사에도 참여할 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr