사진 = 28기 현숙 인스타그램

사진 = 28기 현숙 인스타그램

'나는 솔로' 28기 현숙이 과거 결혼생활을 돌아보며 달라진 연애관을 털어놨다.28기 현숙은 최근 자신의 인스타그램에 "더치페이하는 여자는 매력 없어 전 데이트를 할 때 더치페이를 해요 그게 절 이혼하게 만든 건 아닐까 생각해요"라며 "여자를 책임지고 지키는 게 수컷이라는데 한 팀이라 생각해서 내어줄수록 당연함이 되고 내가 결국 수컷이 되어버렸어 내가 더치페이를 하지 말았어야 했는데"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 28기 현숙은 검은색 의상을 입고 창가에 설치된 커튼 레일을 살펴보고 있다. 머리를 뒤로 묶은 채 한쪽 무릎을 굽히고 올라서서 벽면을 짚고 있으며 다른 손으로는 창틀을 잡은 모습이다.이어진 사진에서 28기 현숙은 두 팔을 머리 위로 길게 뻗어 천장과 맞닿은 커튼 레일에 손을 대고 있다. 검은색 롱스커트 차림으로 몸을 곧게 세운 채 높은 곳까지 손을 뻗는 모습이 눈길을 끈다. 특히 직접 집안일을 하는 장면에 더치페이와 결혼생활에 대한 생각을 담은 자막이 더해져 시선을 모은다.이를 본 팬들은 "인생이 참 언제든지 생각지도 못한 방향으로 흘러갈 수 있다는 게", "늘 응원합니다", "완전 공감이요", "화이팅", "인생이란 계속 더 살아바야 할거 같아요", "좋은 짝 든든한 편이 생기길 바라요" 등의 댓글을 달았다.28기 현숙은 지난 16일 해당 게시물을 통해 경제적인 부분에서 상대방에게 베풀었던 경험도 털어놨다. 현숙은 한 팀이라고 생각해 자신이 더 벌면 더 줄 수도 있다고 여겼으며, 적금을 깨 상대방의 대출을 갚아주는 것이 금리 측면에서도 이득이라고 판단했다고 밝혔다. 그러나 이러한 선택을 후회한다면서 "나 이제 너무 기대는 남자는 싫다"고 전했다.현숙은 댓글을 통해 현재의 연애관에 대한 생각도 밝혔다. 댓글에서 사람을 만나길 바란다는 취지로 응원하자 "점점 혼자가 더 좋아진다"라며 "벽을 허물어줄 사람이 나타나겠죠"라고 답했다.앞서 28기 현숙은 '나는 솔로'에서 인연을 맺은 28기 영식과 공개 열애를 이어왔으나 결별했다. 당시 현숙은 아이들이 더 정들기 전에 각자의 자리로 돌아가기로 했다며 서로의 앞날을 응원하겠다는 뜻을 전했다. 다만 이번 게시물에서 언급한 경제적 경험이 영식과의 관계를 가리키는지는 확인되지 않았다.한편 28기 현숙은 ENA·SBS Plus '나는 솔로' 돌싱 특집 출연 이후 SNS를 통해 일상과 자신의 생각을 공유하며 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr