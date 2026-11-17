그룹 앨리스 출신 소희가 1년 4개월 만에 법적 공방을 끝냈다. / 사진=소희 SNS

그룹 앨리스 출신 소희가 지난해 정보통신망법 위반 및 협박 혐의로 고소한 사건에 대한 법원의 판결이 나왔다.소희는 17일 자신의 인스타그램을 통해 한 장의 사진을 게재했다. 사진 속에는 지난 13일 소희가 서울서부지방법원으로부터 받은 판결문이 담겨다.주문에는 피고인을 징역 1년 6개월에 처하며, 40시간의 스토킹 치료 프로그램 이수를 명한다고 적시돼 있다.소희는 "허위사실 유포와 악의적인 명예훼손은 결코 가벼운 일이 아니다"라며 "익명 뒤에 숨어 타인의 삶을 짓밟는 행위에는 반드시 법적 책임이 따른다"고 경고했다. 이어 "이번 판결이 무분별한 허위사실 유포에 대한 경각심을 일깨우는 계기가 되길 바란다"고 전했다.앞서 소희는 지난해 7월 30일 허위사실 유포에 칼을 빼들었다. 당시 소희는 "팔로워 수가 많은 연예인이나 인플루언서를 상대로 루머를 퍼뜨리는 계정에서 저에 대한 허위 글이 올라왔다는 제보를 받게 됐다"고 언급했다. 소희는 "경고만 하고 넘어갔는데 가해자가 점점 선을 넘기기 시작했다"며 강경 대응을 결심한 계기를 밝혔다.이어 소희는 "(가해자가) 제가 술집에서 일하다 남편을 만났다는 터무니없는 이야기부터 시작해 조작된 대화 캡처 이미지까지 만들어 유포했고, 가족까지 언급하며 협박을 해왔다"고 심각성을 알리기도 했다.한편 1999년생인 소희는 2017년 SBS 오디션 프로그램 'K팝스타 시즌6-더 라스트 찬스'로 얼굴을 알렸다. 같은해 그룹 앨리스 멤버로 가요계에 데뷔했으나 2024년 4월, 돌연 15살 연상의 사업가와 결혼을 발표함과 동시에 연예계 은퇴를 발표했다. 지난해 딸을 출산했으며, 현재 둘째를 임신 중이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr