에스파 카리나 / 사진=마리끌레르 코리아 공식 SNS

그룹 에스파(aespa) 카리나가 평소와 다른 분위기의 모습을 공개했다. 카리나는 화려한 눈 화장을 덜어낸 자연스러운 눈매로 눈길을 끌었다.패션 매거진 마리끌레르 코리아는 지난 16일 공식 SNS를 통해 12월호 커버 모델인 카리나의 모습이 담긴 영상을 공개했다.영상 속 카리나는 검은색 민소매 의상에 굵은 금색 목걸이를 착용했다. 양손에는 여러 개의 반지를 끼고 손목에는 얇은 팔찌를 더해 포인트를 줬다.머리를 깔끔하게 묶고 얼굴 옆으로 가느다란 머리카락을 자연스럽게 늘어뜨렸다. 머리 스타일 덕분에 카리나 특유의 갸름한 계란형 얼굴이 더욱 또렷하게 드러났다. 카리나는 카메라를 정면으로 바라보거나 고개를 살짝 기울이며 다양한 표정을 지었다.가장 눈에 띄는 부분은 카리나의 눈매다. 평소 화려한 무대 메이크업을 자주 선보였던 카리나가 이번에는 본연의 눈매를 강조하면서 색다른 모습을 보여줬다. 서클렌즈를 착용하지 않은 자연스러운 눈동자도 드러났다. 평소와는 또 다른 색다른 매력이 부각됐다.전체적으로 색조를 절제한 메이크업이 차분한 분위기를 더했다. 얼굴을 가까이서 촬영한 영상에서 카리나는 담담한 표정으로 카메라를 응시하며 이러한 분위기를 배가시켰다.한편 카리나가 속한 에스파는 월드투어 'SYNK : COMPLæXITY'(싱크 : 컴플랙시티)를 진행 중이다. 지난 14일 열린 '2026 멜론뮤직어워드'(MMA2026)에서는 '올해의 글로벌-K 아티스트'상을 받았다. 오는 28~29일에는 서울 고려대학교 화정체육관에서 팬미팅 'MY 보고싶다 ae가'를 개최한다. 내년 1월부터는 영국, 프랑스 등 유럽에서 월드투어를 이어갈 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr