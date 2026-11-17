넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게' 측은 17일 송혜교, 공유, 김설현, 차승원 등 주요 배우들의 모습이 담긴 캐릭터 스틸을 공개했다. / 사진제공=넷플릭스

넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게' 측은 17일 송혜교, 공유, 김설현, 차승원 등 주요 배우들의 모습이 담긴 캐릭터 스틸을 공개했다. / 사진제공=넷플릭스

넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게' 측은 17일 송혜교, 공유, 김설현, 차승원 등 주요 배우들의 모습이 담긴 캐릭터 스틸을 공개했다. / 사진제공=넷플릭스

배우 송혜교와 공유가 1960~80년대 한국 연예계를 배경으로 한 작품에서 호흡을 맞춘다.넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게' 측은 17일 송혜교, 공유, 김설현, 차승원 등 주요 배우들의 모습이 담긴 캐릭터 스틸을 공개했다.'천천히 강렬하게'는 야만과 폭력이 만연했던 1960~80년대 한국 연예계를 배경으로 성공을 꿈꾸는 인물들의 이야기를 그린 작품이다. 노희경 작가가 집필하고 이윤정 감독이 연출을 맡았다.송혜교는 어린 시절부터 온갖 역경을 겪었지만 성공을 향한 꿈을 포기하지 않는 '민자' 역을 맡았다. 공개된 사진 속 송혜교는 눈 내리는 거리에서 환하게 웃고 있다. 송혜교는 자신이 연기한 민자에 대해 "깡 하나는 우리나라에서 최고. 그러나 순수함도 있기 때문에 막연한 성공을 향해 달려갈 수 있는 인물"이라고 설명했다. 이윤정 감독 역시 "송혜교 배우의 크고 어른스러운 부분이 '민자'와 닮았다"고 말했다.공유는 민자와 함께 성공을 꿈꾸는 '동구'로 분한다. 동구는 가진 것은 없지만 불의를 쉽게 지나치지 못하는 인물이다. 공개된 사진에서는 호탕하게 웃는 모습과 함께 민자와 나이트클럽 웨이터복을 입고 있는 모습이 담겼다.노희경 작가는 공유의 연기 변신에 대해 "공유 배우는 워낙 부드러운 사람이라 까칠한 면모를 부탁했는데, 그 말을 계속 기억하고 잘 표현해줬다"고 밝혔다.김설현은 가수인 엄마 '양자'(이하늬)의 재능을 물려받은 '민희' 역으로 등장한다. 어린 시절부터 노래로 주목받아온 민희는 민자와 애증의 관계로 얽히게 된다.이윤정 감독은 "김설현 배우가 '민희'를 표현하면 미운 이미지보다 안쓰러운 이미지가 더 잘 묻어날 것 같았다. 순수하고 착한 이미지를 갖고 있고, 노래와 춤도 워낙 잘하기에 적격이었다"고 캐스팅 이유를 설명했다.차승원은 천재적인 음악가 '석길여'를 연기한다. 차승원은 "되게 거친 사람. 그럼에도 불구하고 자기가 갖고 있는 결핍을 누군가를 통해 환하게 꽃 피울 수 있는 능력을 지닌 사람"이라고 캐릭터를 소개했다. 노희경 작가는 "차승원 배우는 '석길여'가 주는 에너지, 역동성을 잘 구현해줬다"고 평가했다.이와 함께 민자, 동구, 민희의 어린 시절을 담은 사진도 공개됐다. 세 사람은 가난한 환경 속에서도 서로 의지하며 성장하지만, 이후 20년에 걸쳐 각기 다른 삶을 살아가게 된다.노희경 작가는 세 사람의 어린 시절에 대해 "이들은 뿌리라고 할 수 있다. 여기서부터 모든 이야기가 시작된다"고 설명했다.한편 '천천히 강렬하게'는 오는 12월 11일 넷플릭스에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr