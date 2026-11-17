한소희가 근황을 공개했다. / 사진=SNS

한소희가 근황을 공개했다. / 사진=SNS

배우 한소희가 금발에 짙은 눈화장을 한 파격적인 모습으로 눈길을 끌었다.한소희는 지난 16일 자신의 SNS에 별다른 설명 없이 여러 장의 사진을 올렸다. 공개된 사진에는 패션 매거진 엘르 코리아와 진행한 화보 촬영 현장이 담겼다.사진 속 한소희는 밝은 금발 머리에 눈가를 검게 물들인 스모키 메이크업으로 평소와 다른 분위기를 연출했다. 눈 주변을 넓게 감싼 짙은 화장이 강렬한 인상을 남겼으며, 또렷한 이목구비가 돋보였다.사진을 접한 누리꾼들은 "못 알아볼 뻔했네", "새로운 모습 좋다", "스모키 화장도 잘 어울리네" 등의 반응을 보였다.한편 한소희는 지난 추석 개봉한 영화 '인턴'에서 패션회사 최고경영자 선우 역을 맡아 최민식과 호흡을 맞췄다. 현재는 넷플릭스 시리즈 '나 혼자만 레벨업'을 촬영 중이다. 극 중 한소희는 한국의 유일한 여성 S급 헌터 차해인으로 분한다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr