러시아로 귀화한 쇼트트랙 선수 출신 빅토르 안(한국명 안현수)이 국내 예능 프로그램에 코치로 출연한다. / 사진=TV CHOSUN 새 예능 '스피드퀸'

러시아로 귀화한 쇼트트랙 선수 출신 빅토르 안(한국명 안현수)이 국내 예능 프로그램에 코치로 출연한다.빅토르 안은 오는 25일 첫 방송되는 TV CHOSUN 새 예능 '스피드퀸'에 코치로 합류한다. '스피드퀸'은 선수 생활을 중단했던 쇼트트랙 선수들이 국가대표 선발전에 다시 도전하는 과정을 담은 스포츠 예능이다.빅토르 안은 2011년 러시아 국적을 취득한 뒤 러시아 국가대표로 활동했다. 이후 중국 국가대표팀 코치를 거쳐 한국체육대학교에서도 선수들을 지도했다. 이번 프로그램에서는 전이경 감독, 김아랑 코치와 함께 선수들의 훈련을 맡는다.최근 공개된 티저 영상에서는 선수 시절과 다른 빅토르 안의 모습이 담겼다. 그는 "독하게 끌고 가고 싶다"며 강도 높은 훈련을 예고했다. 훈련 도중에는 "가는 거야, 안 가는 거야?", "스케이트장에서 발이 안 움직이면 끝난 거지"라며 선수들을 몰아붙였다. 또한 "한 시간밖에 안 탔는데 뭐 하는 거지 지금?", "웃을 때가 아니야"라며 선수들의 태도를 지적하기도 했다.빅토르 안은 서면 인터뷰를 통해 지도자로서의 근황과 방송 출연을 결심한 이유를 밝혔다. 그는 과거 부상과 소속팀 해체로 어려움을 겪었던 경험을 떠올리며 선수들의 재도전에 공감했다고 설명했다. 다만 국가대표 선발전이라는 목표를 이루기 위해서는 도전 의지만큼 실력이 중요하다는 입장도 분명히 했다.한편 빅토르 안은 2006년 토리노 동계올림픽에서 한국 국가대표로 출전해 금메달 3개를 획득하며 '쇼트트랙 황제'로 불렸다. 그러나 2008년 무릎 부상으로 수술과 재활을 거쳤고, 2010년 밴쿠버 동계올림픽 국가대표 선발전에서도 탈락하며 선수 생활에 위기를 맞았다.설상가상으로 소속팀인 성남시청 빙상팀까지 해체되면서 국내에서 훈련을 이어갈 기반을 잃었다. 결국 2011년 러시아의 지원 제안을 받아들여 귀화를 결정했고, 이 과정에서 한국 국적을 상실했다. 당시 국내 빙상계의 파벌 갈등이 귀화 배경으로 거론되기도 했으나, 빅토르 안은 이후 인터뷰에서 파벌 문제가 귀화의 직접적인 이유는 아니었다고 선을 그었다.러시아 국적을 취득한 그는 2014년 소치 동계올림픽에서 다시 금메달 3개를 목에 걸었다. 이후 중국 쇼트트랙 국가대표팀 코치로 활동하는 등 지도자의 길을 걸었지만, 러시아 귀화와 중국 대표팀 지도 경력을 둘러싼 논란도 이어졌다.안녕하세요. '스피드퀸'에서 코치를 맡고 있는 안현수입니다. 선수 시절의 경험과 지도자로서 쌓아온 노하우를 바탕으로 선수들의 스케이팅 기술과 실전 경기력을 향상시키는 역할을 맡고 있습니다. 특히 선수 개개인의 장단점을 면밀히 파악하고, 부족한 부분을 보완해 실제 경기에서 확실한 경쟁력을 발휘할 수 있도록 지도하는 데 집중하고 있습니다.처음 은퇴한 선수들이 다시 국가대표 선발전에 도전한다는 이야기를 들었을 때 개인적으로 마음이 많이 갔습니다. 저 역시 선수 생활을 하면서 큰 부상으로 오랜 시간 재활에 매달렸고, 소속팀이 해체되면서 안정적으로 훈련할 환경이 없어졌던 경험이 있습니다. 그때 선수 본인이 아무리 운동을 계속하고 싶어도 자신의 의지만으로는 해결할 수 없는 냉혹한 현실이 있다는 것을 뼈저리게 느꼈습니다. 돌이켜보면 선수로서 세계 정상에 올랐던 경험도 소중하지만, 그 과정에서 겪었던 수많은 실패와 어려움들이 지금 지도자로서 선수들을 깊이 이해하고 이끄는 데 가장 큰 자산이 되고 있다고 생각합니다. 그렇기 때문에 여러 가지 이유로 선수 생활을 멈춰야 했던 선수들의 재도전에 더욱 깊이 공감할 수 있었습니다. 다만 저는 다시 도전할 기회가 주어졌다는 사실만으로는 충분하지 않다고 생각합니다. 정말 국가대표 선발전에 출전한다면 그에 걸맞은 실력과 냉정하게 봐도 분명한 경쟁력을 갖추는 것이 무엇보다 중요하기 때문입니다. 제가 선수로서 경험했던 것들과 지도자로서 쌓아온 기술, 노하우를 최대한 전달해 선수들이 자신의 가능성을 다시 한번 확인하고 스스로의 한계를 넘어설 수 있도록 돕고 싶어 합류하게 되었습니다.선수 생활을 마친 이후에도 쇼트트랙과 계속 함께하고 있었습니다. 중국 국가대표팀에서 지도자로 활동했고, 이후에는 한국체육대학교에서 선수들을 지도하며 현장 경험을 꾸준히 이어왔습니다. 또한 대학원에서 운동역학을 공부하면서 선수들의 기술과 경기력을 보다 과학적, 체계적으로 분석하고 지도하기 위한 노력도 해왔습니다. 선수 시절에는 제 자신의 경기력과 개인적인 목표에만 집중했다면, 지금은 선수들이 성장하고 좋은 결과를 만들어가는 과정에서 훨씬 더 큰 보람을 느끼고 있습니다. 저는 목표를 이루기 위해서는 그에 맞는 철저한 노력과 책임감이 필요하다고 생각하기 때문에 훈련 과정에서만큼은 선수들에게 엄격한 편입니다. 하지만 훈련 외적인 부분에서는 선수들과 편하게 소통하려고 노력합니다. 선수마다 성격도 다르고 처한 상황이나 고민도 다르기 때문에, 작은 변화나 어려움도 세심하게 살피면서 선수들의 입장에서 이해하려 합니다. 선수로서 세계 정상에 올랐던 경험은 선수들에게 나아갈 방향을 제시하는 데 도움이 되고, 그 과정에서 겪었던 실패와 어려움은 선수들을 이해하고 이끄는 데 큰 자산이 되고 있습니다. 빙판 위에서 훈련할 때는 엄격하지만, 그 외의 시간에는 선수들과 따뜻하고 편하게 소통하는 모습이 시청자분들께는 조금 색다르고 반전으로 느껴지실 수도 있을 것 같습니다. 이번 방송을 통해 선수 시절과는 또 다른, 지도자로서의 제 진솔한 모습을 보여드릴 수 있을 것 같습니다.각자 다른 시기에 선수 생활을 했지만, 세계 정상에서 경쟁했던 경험이 있다는 공통점이 있기 때문에 함께 선수들을 지도한다는 것 자체가 굉장히 뜻깊었습니다. 전이경 감독님은 제가 선수로 성장하던 시절부터 한국 쇼트트랙을 대표하셨던 대선배님이시고, 김아랑 코치는 최근까지 현역으로 왕성하게 활동하며 많은 경험을 쌓았기 때문에 서로 다른 강점을 가지고 있다고 생각합니다. 선수들을 바라보는 관점이나 지도 방식에는 조금씩 차이가 있을 수 있지만, 선수들의 성장과 국가대표 선발전 도전이라는 확고한 공동의 목표가 있기 때문에 서로의 의견을 존중하며 좋은 호흡을 만들어갈 수 있었습니다. 특히 각자가 경험했던 기술과 경기 운영 방식, 훈련 노하우를 폭넓게 공유할 수 있다는 점이 선수들에게도 큰 도움이 될 것이라 생각합니다.처음 선수들을 만났을 때는 기대와 걱정이 함께 있었습니다. 다시 도전하겠다는 의지는 충분히 느껴졌지만, 선수마다 운동을 쉬었던 기간이나 현재의 체력, 기술 수준이 제각기 달랐기 때문에 짧은 시간 안에 얼마나 경기력을 끌어올릴 수 있을지 고민이 많았습니다. 지도자로서 가장 기대가 되는 선수는 자신의 위치에서 부족한 부분을 정확하고 솔직하게 받아들이고, 그것을 개선하기 위해 묵묵히 꾸준하게 노력하는 선수입니다. 이번 도전자 중에서도 어떤 선수가 얼마나, 또 어떻게 성장해 나가는지 방송을 통해 직접 확인해 주시면 좋겠습니다.선수들이 힘든 훈련을 끝까지 포기하지 않고 악착같이 해내려고 노력하는 모습을 볼 때 가장 마음이 많이 갑니다. 오랫동안 운동을 쉬었던 선수들이 다시 높은 강도의 훈련을 소화한다는 것은 생각보다 훨씬 어렵고 고통스러운 일입니다. 몸이 예전처럼 따라주지 않거나 마음처럼 풀리지 않는 자신의 모습에 답답함과 좌절을 느끼는 순간도 분명히 있을 것입니다. 저 역시 심각한 부상 이후 다시 선수 생활을 시작하면서 그런 혹독한 시간을 뼈저리게 경험했기 때문에, 선수들이 지금 느끼는 막막함과 어려움을 누구보다 깊이 이해하고 있습니다. 특히 처음에는 스스로 자신 없어 하던 선수가 반복적인 훈련을 통해 눈에 띄게 발전하고, 결국 자신이 해내지 못할 거라 생각했던 한계를 넘어섰을 때 가슴이 뭉클하고 굉장히 뿌듯했습니다. 지도자로서 가장 큰 보람을 느끼는 순간도 바로 그런 순간입니다.이번 프로그램에서는 단순히 선수들이 다시 스케이트를 타는 모습뿐만 아니라, 실제 국가대표 선발전이라는 목표를 향해 치열하게 준비하는 과정을 주목해서 봐주셨으면 좋겠습니다. 선수마다 운동을 그만두게 된 이유도 다르고, 다시 도전하는 이유도 전부 다릅니다. 그만큼 훈련 과정에서 겪는 어려움이나 성장하는 모습도 저마다 다를 것이라고 생각합니다. 특히 처음에는 소화하지 못했던 고강도 훈련을 끝내 해내고, 기술과 기록이 조금씩 발전하면서 선수들이 변화해 가는 모습을 지켜보는 것이 가장 큰 관전 포인트가 될 것 같습니다. 국가대표 선발이라는 최종 결과도 중요하지만, 그 결과를 만들기 위해 선수들이 얼마나 많은 땀을 흘리고 어떻게 성장해 나가는지 그 치열한 과정에 많은 응원을 보내주셨으면 좋겠습니다.한편 TV CHOSUN '스피드퀸'은 오는 25일 오후 10시 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr