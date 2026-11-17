배우 이세영이 화려한 웨이브 헤어와 블랙 드레스로 독보적인 미모를 뽐냈다.
이세영은 최근 자신의 인스타그램에 여러 하트 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.
공개된 사진 속 이세영은 어깨가 드러나는 블랙 드레스를 입고 꽃다발을 품에 안은 채 정면을 바라보고 있다. 허리 아래까지 길게 내려오는 풍성한 웨이브 헤어가 작은 얼굴과 뚜렷한 이목구비를 돋보이게 한다. 은은한 핑크빛 메이크업과 또렷한 눈망울이 어우러져 신비로운 분위기를 자아낸다. 이어진 사진에서 이세영은 몸을 옆으로 돌린 채 고개를 뒤로 돌려 카메라를 응시하고 있다. 어깨와 등 라인이 드러나는 드레스에 자연스럽게 흘러내린 긴 머리카락이 우아한 분위기를 더한다. 살짝 치켜든 턱과 차분한 표정이 이세영 특유의 고혹적인 매력을 살린다. 또 다른 사진에서 이세영은 노란색과 푸른색 꽃이 어우러진 꽃다발을 한 손에 들고 포즈를 취하고 있다. 허리 부분이 잘록하게 잡힌 블랙 미니드레스는 슬림한 실루엣을 강조하며, 옆으로 풍성하게 펼쳐지는 스커트 장식이 독특한 매력을 더한다.
마지막 사진에서 이세영은 꽃다발을 아래로 내려뜨린 채 정면을 바라보고 있다. 양쪽 어깨를 따라 길게 내려오는 웨이브 헤어와 군더더기 없는 블랙 드레스가 조화를 이루며, 따뜻한 조명 아래 인형 같은 비주얼을 드러낸다. 이를 본 팬들은 "와 진짜 이뻐요", "분위기 대박", "너무 예뻐", "뭐가꽃인지", "진짜 아름다워", "라스타 그 자체요" 등의 댓글을 달았다.
이세영은 최근 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'에서 라스타 역을 맡아 새로운 연기 변신을 선보이고 있다. 특히 이세영은 제작발표회에서 라스타를 "밉지만 사랑스러운 악역"이라고 소개하며 살아남기 위해 치열하게 욕망하는 인물의 모습을 표현하는 데 집중했다고 밝혔다.
한편 이세영은 현재 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'에서 신분 상승을 향한 욕망을 품은 라스타 역으로 시청자들과 만나고 있다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
이세영은 최근 자신의 인스타그램에 여러 하트 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.
공개된 사진 속 이세영은 어깨가 드러나는 블랙 드레스를 입고 꽃다발을 품에 안은 채 정면을 바라보고 있다. 허리 아래까지 길게 내려오는 풍성한 웨이브 헤어가 작은 얼굴과 뚜렷한 이목구비를 돋보이게 한다. 은은한 핑크빛 메이크업과 또렷한 눈망울이 어우러져 신비로운 분위기를 자아낸다. 이어진 사진에서 이세영은 몸을 옆으로 돌린 채 고개를 뒤로 돌려 카메라를 응시하고 있다. 어깨와 등 라인이 드러나는 드레스에 자연스럽게 흘러내린 긴 머리카락이 우아한 분위기를 더한다. 살짝 치켜든 턱과 차분한 표정이 이세영 특유의 고혹적인 매력을 살린다. 또 다른 사진에서 이세영은 노란색과 푸른색 꽃이 어우러진 꽃다발을 한 손에 들고 포즈를 취하고 있다. 허리 부분이 잘록하게 잡힌 블랙 미니드레스는 슬림한 실루엣을 강조하며, 옆으로 풍성하게 펼쳐지는 스커트 장식이 독특한 매력을 더한다.
마지막 사진에서 이세영은 꽃다발을 아래로 내려뜨린 채 정면을 바라보고 있다. 양쪽 어깨를 따라 길게 내려오는 웨이브 헤어와 군더더기 없는 블랙 드레스가 조화를 이루며, 따뜻한 조명 아래 인형 같은 비주얼을 드러낸다. 이를 본 팬들은 "와 진짜 이뻐요", "분위기 대박", "너무 예뻐", "뭐가꽃인지", "진짜 아름다워", "라스타 그 자체요" 등의 댓글을 달았다.
이세영은 최근 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'에서 라스타 역을 맡아 새로운 연기 변신을 선보이고 있다. 특히 이세영은 제작발표회에서 라스타를 "밉지만 사랑스러운 악역"이라고 소개하며 살아남기 위해 치열하게 욕망하는 인물의 모습을 표현하는 데 집중했다고 밝혔다.
한편 이세영은 현재 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'에서 신분 상승을 향한 욕망을 품은 라스타 역으로 시청자들과 만나고 있다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
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