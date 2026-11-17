사진 = 이세영 인스타그램

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사진 = 이세영 인스타그램

사진 = 이세영 인스타그램

배우 이세영이 화려한 웨이브 헤어와 블랙 드레스로 독보적인 미모를 뽐냈다.이세영은 최근 자신의 인스타그램에 여러 하트 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이세영은 어깨가 드러나는 블랙 드레스를 입고 꽃다발을 품에 안은 채 정면을 바라보고 있다. 허리 아래까지 길게 내려오는 풍성한 웨이브 헤어가 작은 얼굴과 뚜렷한 이목구비를 돋보이게 한다. 은은한 핑크빛 메이크업과 또렷한 눈망울이 어우러져 신비로운 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 이세영은 몸을 옆으로 돌린 채 고개를 뒤로 돌려 카메라를 응시하고 있다. 어깨와 등 라인이 드러나는 드레스에 자연스럽게 흘러내린 긴 머리카락이 우아한 분위기를 더한다. 살짝 치켜든 턱과 차분한 표정이 이세영 특유의 고혹적인 매력을 살린다.또 다른 사진에서 이세영은 노란색과 푸른색 꽃이 어우러진 꽃다발을 한 손에 들고 포즈를 취하고 있다. 허리 부분이 잘록하게 잡힌 블랙 미니드레스는 슬림한 실루엣을 강조하며, 옆으로 풍성하게 펼쳐지는 스커트 장식이 독특한 매력을 더한다.마지막 사진에서 이세영은 꽃다발을 아래로 내려뜨린 채 정면을 바라보고 있다. 양쪽 어깨를 따라 길게 내려오는 웨이브 헤어와 군더더기 없는 블랙 드레스가 조화를 이루며, 따뜻한 조명 아래 인형 같은 비주얼을 드러낸다.이를 본 팬들은 "와 진짜 이뻐요", "분위기 대박", "너무 예뻐", "뭐가꽃인지", "진짜 아름다워", "라스타 그 자체요" 등의 댓글을 달았다.이세영은 최근 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'에서 라스타 역을 맡아 새로운 연기 변신을 선보이고 있다. 특히 이세영은 제작발표회에서 라스타를 "밉지만 사랑스러운 악역"이라고 소개하며 살아남기 위해 치열하게 욕망하는 인물의 모습을 표현하는 데 집중했다고 밝혔다.한편 이세영은 현재 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'에서 신분 상승을 향한 욕망을 품은 라스타 역으로 시청자들과 만나고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr