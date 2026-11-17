11월 '아티스트탑텐 K-팝 장르 브랜드'에서 가수 성리와 그룹 리센느가 경쟁을 펼친다. / 사진=텐아시아 DB

11월 '텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN)' 투표가 막을 올렸다. 가수 성리와 그룹 리센느를 비롯해 다양한 장르에서 활동하는 아티스트들이 경쟁에 나섰다.텐아시아가 주관하는 '아티스트탑텐'는 매달 가장 화제성 있는 국내 아티스트들을 선정하는 대회다. K팝을 대표하는 남자 아이돌, 여자 아이돌, 장르(인디, 혼성 그룹, 발라드 등) 아티스트들이 각 분야의 1위 자리를 놓고 경쟁하게 된다.11월 투표는 17일 0시부터 오는 30일 오후 11시 59분까지 진행된다.'아티스트탑텐' 글로벌 투표는 K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND), K-팝 걸 브랜드(K-POP GIRL BRAND), 핫 장르 브랜드(HOT GENRE BRAND) 부문으로 나뉘어 실시된다.핫 장르 브랜드 부문에는 보아, 성리, 소연, 소유, 환희, 김소연, 리센느, 머무르, 박서진, 신승태, 안성훈, 이수연, 장한별, 전유진, 최예나, 황윤성, 산다라박, 아이오아이(I.O.I), EXID, A20 LITE까지 총 20팀이 후보에 이름을 올렸다.이 가운데 성리와 리센느의 경쟁에 관심이 쏠린다. 성리는 지난 8월 MBN '무명전설' 우승 특전곡인 'Sad Rain'(새드 레인)을 발매했다. 오는 21일 대구를 시작으로 28일 강릉, 12월 5일 인천 등에서 열리는 '무명전설' 전국투어 콘서트에도 참여하며 팬들과 만날 예정이다.리센느는 지난 3일 네 번째 미니앨범 'PULSE'(펄스)를 발매하며 상승세를 이어가고 있다. 타이틀곡 'With'(위드)는 공개 2시간 만에 멜론 TOP100 1위에 올랐으며 앨범 초동 판매량은 60만 장을 돌파했다. 내년 2월 19일부터 21일까지 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 데뷔 첫 단독 콘서트를 개최할 예정이다.'아티스트탑텐' 투표는 텐아시아 투표 서비스를 통해 진행된다. 순위는 텐아시아 애플리케이션에서 진행된 투표 점수 100%로 정해진다. 매달 투표가 마감된 뒤, 팬들의 투표 점수를 합산한 가장 높은 점수로 아티스트 TOP 10이 선정된다. 투표 페이지에서는 출석 체크 시 매일 하트 1개를 선물로 주는 이벤트도 진행되고 있다.K-팝 보이 브랜드, K-팝 걸 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 아이돌챔프 월간 차트 상위 아티스트 TOP 20팀으로 선정된다. 핫 장르 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 셀럽챔프 월간 차트 상위 아티스트 20팀으로 정해진다.'아티스트탑텐' TOP 10에 이름을 올린 아티스트들에게는 최종 순위와 연계한 특집 기사, 텐아시아 홈페이지 홍보, 다음 달 아티스트탑텐 후보 포함(1위 아티스트 한정) 등 혜택이 제공된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr