유니세프 한국위원회

가수 겸 배우 에녹이 아프리카 부룬디 어린이들을 위한 나눔 활동에 동참하며 선한 영향력을 전파한다.에녹이 재능 기부로 참여한 유니세프 모금 방송 '어린이를 지키는 약속, 블루 닷'이 17일 오후 7시 30분 tvN을 통해 방송된다.'블루 닷(Blue Dot)'은 전쟁과 자연재해 등 위기 상황에 처한 어린이들이 안전하게 머물며 보호받고 회복할 수 있도록 마련된 유니세프의 아동친화공간이다. 이번 방송은 어려운 환경에 놓인 어린이들의 현실을 조명하고 이들을 향한 관심과 후원을 독려하기 위해 기획됐다.에녹은 지난 8월 유니세프 한국위원회와 함께 아프리카 부룬디를 방문해 현지 어린이들의 삶을 직접 들여다봤다. 기테가 지역의 부수마 난민 캠프에서는 15세의 나이에 이발사로 일하는 피델과 학교에 가는 대신 벽돌 공장에서 일하며 가족의 생계를 책임지는 14세 리오넬을 만났다.에녹은 두 어린이와 시간을 보내며 이들의 이야기에 귀를 기울였다. 또한 심각한 영양실조를 겪는 어린이들이 치료받는 유니세프 영양실조센터를 방문해 현지의 열악한 상황과 지원 활동을 직접 확인했다.현장에서 어린이들의 현실을 마주한 에녹은 "빈곤과 분쟁의 고통 속에서도 내일을 꿈꾸는 어린이들을 보며 그 꿈을 지킬 수 있도록 함께해야겠다는 마음이 들었다"고 소감을 밝혔다.에녹은 이번 방송에서 노래를 통한 응원도 전한다. '지금 이 순간', '바람길' 등을 선보이며 어려운 환경 속에서도 희망을 잃지 않고 살아가는 어린이들에게 따뜻한 위로와 격려의 메시지를 전달할 예정이다.허금주 유니세프 한국위원회 사무총장은 "부룬디 현장을 찾아 어린이들을 직접 만나고, 노래로 따뜻한 응원을 전해준 에녹 님께 감사드린다"며 "이번 방송을 통해 부룬디 어린이들의 이야기가 더 많은 분들에게 전해지고, 어린이들의 더 나은 내일을 함께 응원하는 계기가 되길 바란다"고 전했다.에녹은 나눔 활동과 함께 뮤지컬 무대에서도 활발한 행보를 이어가고 있다. 뮤지컬 '광화문연가'에서 월하 역을 맡아 지난 15일 마지막 공연을 마쳤으며, 오는 12월 5일 LG아트센터 서울 LG SIGNATURE에서 개막하는 뮤지컬 '시카고'를 통해 관객들과 만날 예정이다.방송과 지역 행사 등 다양한 활동을 통해 대중과 소통해 온 에녹은 이번 유니세프 모금 방송을 통해 따뜻한 마음을 전하며 의미 있는 행보를 더하게 됐다.한편 에녹의 부룬디 방문기가 공개되는 '어린이를 지키는 약속, 블루 닷'은 17일 오후 7시 30분 tvN에서 방송된다. 매월 2만원 이상 정기후원에 참여하는 후원자에게는 유니세프 책가방 모양 키링과 에녹의 친필 엽서가 제공된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr