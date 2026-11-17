정가은이 남다른 몸매를 자랑했다. / 사진=정가은 SNS

정가은이 남다른 몸매를 자랑했다. / 사진=정가은 SNS

방송인 정가은(48)이 탄탄한 복근과 잘록한 허리 라인을 자랑해 감탄을 자아냈다.정가은은 지난 16일 자신의 SNS에 "오늘은 드디어 롤코언니 가은이 채널에서 제가 애정하는 저의 보물창고를 공개했습니다" 라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다.사진 속 정가은은 한 쇼핑 공간에서 짧은 기장의 데님 재킷에 줄무늬가 들어간 와이드 팬츠를 입고 포즈를 취했다. 재킷 아래로는 군살 없는 복부가 드러나며 시선을 사로잡았다. 반묶음 머리로 발랄한 분위기를 더하기도 했다.정가은은 또 다른 사진에서 체크무늬 상의의 밑단을 묶고 화려한 패턴의 바지를 골반까지 내려 입었다. 정가은은 다양한 포즈를 취하며 모델 출신다운 포스를 뽐냈다. 늘씬한 몸매와 8등신 비율이 눈길을 끌었다.특히 출산 후에도 유지하고 있는 잘록한 허리가 놀라움을 자아낸다. 정가은은 "많은 분들이 착장에 대해 많이 물어봐 주셨는데 오늘 업로드된 영상이 도움이 될 거예요"라며 자신의 유튜브 채널을 홍보했다.1978년생인 정가은은 2016년 비연예인 사업가와 결혼해 딸을 얻었으나 2018년 이혼했다. 이후 홀로 딸을 키우고 있으며 방송과 연극, 유튜브 활동을 이어가고 있다. 과거 택시 기사 자격증을 취득한 사실을 공개하기도 했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr