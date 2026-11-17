신민아가 '재혼 황후'에서 나비에 역을 맡았다. / 사진제공=에이엠엔터테인먼트

신민아가 '재혼 황후'에서 나비에 역을 맡았다. / 사진='재혼 황후' 영상 캡처

배우 신민아가 '재혼 황후'에서 주지훈과 이종석 사이에서 달라지는 감정을 표현하고 있다. 남편의 외도로 상처받은 황후가 새로운 인물에게 마음을 열기 시작하면서 극 중 관계에도 변화가 생겼다.디즈니+ 시리즈 '재혼 황후'는 동명의 웹소설과 웹툰을 원작으로 한 작품이다. 신민아는 동대제국의 황후 나비에 역을 맡았다. 나비에는 명문가 출신으로 황후의 역할을 충실히 해왔지만, 남편인 황제 소비에슈(주지훈 분)가 도망 노예 출신 라스타(이세영 분)를 정부로 들이면서 결혼 생활에 위기를 맞는다.나비에는 소비에슈의 외도에도 감정을 쉽게 나타내지 않고 황후의 자리를 지킨다. 신민아는 남편에게 실망하면서도 겉으로는 평정심을 유지하려는 나비에의 모습을 표정과 눈빛으로 표현했다.이런 상황에서 나비에는 편지새 퀸을 통해 익명의 인물과 편지를 주고받으며 위로받는다. 이후 편지를 보낸 사람이 이국의 왕자 하인리(이종석 분)라는 사실을 알게 되면서 두 사람은 가까워진다. 하인리와 함께 열기구를 타는 장면에서는 그동안 감정을 억눌러왔던 나비에가 모처럼 환하게 웃는 모습도 등장했다.반면 소비에슈와의 사이는 더욱 멀어졌다. 별궁에서 함께 시간을 보내던 중 소비에슈가 라스타의 이름을 부르자 나비에는 그를 밀어냈다. 이후 라스타의 임신 사실까지 알려지면서 나비에가 처한 상황은 더욱 어려워졌다.나비에를 위로하기 위해 찾아온 하인리와의 장면에서도 달라진 감정이 나타났다. 나비에는 담담한 태도를 유지하려 했지만, 하인리의 포옹을 받아들이며 그에게 조금씩 의지하기 시작했다.신민아는 소비에슈 앞에서는 감정을 억누르는 나비에를, 하인리와 함께 있을 때는 서서히 경계를 허무는 나비에를 연기했다. 같은 인물이라도 상대에 따라 달라지는 태도를 보여주며 두 관계의 차이를 나타냈다.'재혼 황후'가 반환점을 지나 후반부에 접어든 가운데, 나비에가 소비에슈와의 관계를 어떻게 정리하고 하인리와 어떤 관계를 이어갈지가 남은 이야기의 주요 관심사다.'재혼 황후'는 디즈니+에서 매주 수요일 2회씩 공개되며, 총 10부작이다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr