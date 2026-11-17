배우 정호연이 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=이승현 기자 lsh87@

로버트 패틴슨이 7대 제임스 본드로 발탁됐다. / 사진=텐아시아DB

할리우드 배우 로버트 패틴슨이 영화 '007' 시리즈의 새 제임스 본드로 확정된 가운데, 그와 호흡을 맞출 본드걸 후보로 배우 정호연이 거론돼 관심을 모으고 있다.아마존 MGM 스튜디오는 16일(현지시간) 패틴슨을 차기 제임스 본드로 발탁했다고 발표했다. 패틴슨은 역대 7번째 본드 배우로, 2021년 '007 노 타임 투 다이'를 끝으로 하차한 대니얼 크레이그의 뒤를 잇는다. 그는 공식 성명을 통해 "007을 맡게 된 것은 일생의 영광"이라고 소감을 밝혔다. 신작은 '듄' 시리즈의 드니 빌뇌브 감독이 연출한다.새로운 제임스 본드가 정해지면서 본드걸 역을 누가 맡을지에도 관심이 쏠린다. 아직 출연 배우가 공식 발표되지 않은 가운데, 마거릿 퀄리와 안야 테일러 조이, 시드니 스위니, 젠데이아 등이 후보로 거론되고 있다. 미국 예측시장 칼시에서는 지난 1일 기준 퀄리가 37%로 가장 높은 확률을 기록했으며 테일러 조이가 25%로 뒤를 이었다.정호연 역시 차기 본드걸로 거론되는 배우 중 한 명이다. 패션지 보그는 본드걸에 어울리는 배우 45명을 소개하면서 정호연을 명단에 포함했다. 보그는 신작의 배경이 아시아로 확장될 경우 정호연이 흥미로운 선택이 될 수 있다고 평가했다. 다만 이는 매체가 자체적으로 선정한 예상 후보로 실제 캐스팅 여부와는 관계가 없다.정호연은 넷플릭스 '오징어 게임' 시즌1을 통해 세계적으로 이름을 알렸다. 이후 알폰소 쿠아론 감독의 애플TV+ 시리즈 '디스클레이머'에 출연했으며 올해 칸국제영화제 경쟁부문에 초청된 나홍진 감독의 영화 '호프'로 스크린에도 진출했다.만약 정호연이 본드걸로 캐스팅된다면 한국계 배우로서는 최초다. 아시아계 배우 중에서는 말레이시아 출신 양자경이 1997년 개봉한 '007 네버 다이'에서 본드걸을 연기한 바 있지만, 한국계 배우가 해당 배역을 맡은 사례는 아직 없다.한편 이번 신작은 아마존 MGM이 지난해 2월 '007' 시리즈의 창작 주도권을 확보한 이후 처음 제작하는 영화다. 내년 촬영을 시작해 2028년 개봉할 가능성이 제기되고 있으나 구체적인 일정은 아직 확정되지 않았다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr