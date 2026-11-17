배우 김소현은 故 안판석 감독의 유작 '연애박사'에서 임유진 역을 맡았다. / 사진=텐아시아DB, 김소현 SNS

故 안판석 감독이 향년 64세로 세상을 떠났다. / 사진=김소현 SNS

배우 김소현이 고(故) 안판석 감독의 생전 모습이 담긴 사진을 공개하며 드라마 '연애박사' 종영 소감을 전했다.김소현은 16일 자신의 SNS에 '연애박사' 촬영 현장에서 찍은 사진 여러 장과 함께 장문의 글을 올렸다. 사진에는 안판석 감독이 배우들과 나란히 서서 환하게 웃고 있는 모습이 담겼다.김소현은 "늦은 인사 올린다"며 "연애박사 출연이 결정되고 촬영을 준비하기까지 한 달, 그리고 세 달간의 촬영까지. 총 4개월이라는 짧은 시간 동안 정말 폭풍우가 몰아친 듯한 시간이었다"고 돌아봤다.이어 "처음 마주했을 땐 과연 내가 유진이를 온전히 받아들이고 이해할 수 있을까 하는 의문과 불안이 컸던 것 같다"며 "사실 첫 리딩 날, 작가님께 유진이의 행동이 이해되지 않아 여쭤본 적이 있다. 그때 작가님께서 간단명료하게 표현해 주셨는데, 그 말씀을 듣고 '아, 유진이는 내가 머리로 이해하려고 해서는 안 되겠구나' 싶었다"고 밝혔다.캐릭터를 이해하기 위해 고민했던 시간도 떠올렸다. 김소현은 "드라마 속 인물이 아니라 그저 어딘가에 살아가고 있을 임유진이라는 한 인간을 보여줘야 하는 거겠구나 싶었다"며 "그렇게 마음을 먹었음에도 정작 연기할 때는 수많은 부딪힘과 고통이 뒤따랐다. 그 모든 과정이 나에게는 정말 소중한 시간으로 남을 것 같다"고 말했다.김소현은 촬영 현장에서 느낀 감정도 전했다. 그는 "매 순간 살아 숨 쉬고, 그 순간에 온전히 존재하는 것에만 집중했던 현장이었다"며 "나의 부족함도, 아쉬움도, 어리석음도 모두 녹아 있지만 그 모든 모습을 드러낼 용기를 낼 수 있었던 건 연애박사 현장이었기에 가능했다고 생각한다"고 털어놨다.끝으로 김소현은 "감독님을 비롯한 모든 연애박사 팀에게 진심으로 감사하다는 말씀을 전하고 싶다"며 제작진과 동료들에게 고마움을 표했다. 이어 "끝까지 연애박사를 시청해 주신 시청자분들께도 감사드린다. 늘 후회 없이 사랑하셨으면 좋겠다. 다른 누구보다도 자신을 가장 아껴주고, 들여다봐 주고, 사랑해 달라"고 덧붙였다.지난 10일 종영한 '연애박사'는 안 감독의 유작이다. 안 감독은 지난 7월 뇌출혈로 쓰러져 치료받던 중 8월 12일 세상을 떠났다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr