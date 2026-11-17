배우 오정세가 공식 행사에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

배우 오정세가 SBS '스토브리그'에 이어 또 한 번 야구 드라마 '써닝야구단'에 출연한다.오정세는 2027년 공개 예정인 티빙 오리지널 시리즈 '써닝야구단' 출연을 확정했다. '써닝야구단'은 승부보다 귀가 시간을 걱정하는 가장들이 주말마다 아내의 허락을 받아 경기에 출전하면서 벌어지는 이야기를 그린 생활 밀착형 스포츠 드라마다. '신병4 : 사보타주'를 연출한 민진기 감독과 윤기영 작가가 의기투합한 작품이다.극 중 오정세는 방송 PD 출신이지만 현재는 사실상 백수로 지내고 있는 사회인 야구단 감독 손정호 역을 맡는다. 거실에 누워 야구를 보는 것이 가장 큰 행복인 손정호는 주말 야구를 통해 자존심을 되찾으려는 인물이다. 하지만 경기에 나가기 위해서는 아내 강소정(전혜진 분)의 허락을 받아야 하는 처지다.오정세는 전혜진과 현실적인 부부의 모습을 그릴 예정이다. 야구에 대한 열정과 가족 사이에서 갈등하는 손정호의 일상을 특유의 생활감 있는 연기로 풀어낼 것으로 기대된다.앞서 오정세는 SBS '스토브리그'에서 드림즈 구단주의 조카이자 상무인 권경민 역을 맡아 강렬한 인상을 남겼다. 구단 운영을 둘러싸고 백승수(남궁민 분) 단장과 대립하며 극의 긴장감을 높였다. 이번 '써닝야구단'에서는 프로야구 구단의 경영진이 아닌 사회인 야구단 감독으로 나서 색다른 모습을 보여줄 예정이다.오정세는 이 밖에도 '사이코지만 괜찮아', '엉클', '굿보이' 등 다양한 작품에서 폭넓은 연기를 선보였다. '써닝야구단'에는 오정세와 전혜진을 비롯해 박지환, 주종혁, 주현영, 공민정, 이상진, 배윤경 등이 출연한다.'써닝야구단'은 2027년 중 티빙에서 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr