가수 안성훈의 열애설이 불거진다. / 사진=텐아시아 DB

가수 안성훈의 열애설이 불거진다. / 사진제공=TV조선

가수 안성훈이 방송 중 뜻밖의 열애설에 휩싸인다.17일 오후 10시 방송되는 TV CHOSUN '천만기인쇼' 8회에서는 4기 최종 1위 자리를 두고 안성훈이 마술사 최현우와 함께 고난도 마술 무대를 꾸민다.이날 무대에 오른 안성훈은 마술을 함께할 여성 파트너를 직접 에스코트하며 인사를 건넨다. 이를 지켜보던 손빈아는 "성훈 형의 여자 친구"라며 장난 섞인 의혹을 제기하고, MC 붐까지 "실제 여자 친구"라고 거들면서 현장은 순식간에 열애설 분위기로 달아오른다.무대 직전 최현우는 안성훈이 선보일 기술에 대해 "저조차도 시도하지 않은 첫 번째 시도"라고 밝혀 긴장감을 높인다. 이어 안성훈은 여자 친구로 오해받던 파트너를 눈앞에서 사라지게 하는 마술을 선보이며 출연진의 탄성을 자아낸다.이외에도 이날 방송에는 19년 경력의 외발자전거 기인이 등장해 체감 높이 5m 상공에서 줄넘기와 계단 오르기 등을 선보인다. 이를 지켜보던 나상도는 생애 첫 외발자전거 체험에 나섰다가 안장에 앉자마자 통증을 호소해 안성훈, 손빈아, 춘길이 긴급 구조에 나서는 해프닝이 벌어진다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr