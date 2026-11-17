김종국이 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

김종국(50)이 해외 촬영 도중 갑작스러운 배앓이로 고충을 겪는다. / 사진제공=SBS Plus·MBN

김종국(50)이 해외 촬영 도중 갑작스러운 배앓이로 고충을 겪는다. 새벽부터 시작된 복통으로 밤새 화장실을 열 번이나 오가며 잠을 제대로 자지 못했다고 털어놓는다.17일 방송되는 SBS Plus·MBN 예능 '상남자의 여행법 in 마나도'에서는 추성훈, 김종국, 안재현이 인도네시아 마나도에서 마지막 여행을 즐기는 모습이 담긴다.세 사람은 울창한 정글에 자리한 천연 온천을 방문한다. 추성훈이 먼저 물에 뛰어들자 안재현도 뒤따라 입수하지만, 예상보다 깊은 수심에 놀라 추성훈에게 안기는 상황이 벌어진다. 안재현은 천연 화산 머드를 발견하고 직접 머드팩을 시작한다. 자기 얼굴뿐 아니라 형들의 피부 관리까지 챙기며 즉석에서 마사지에 나선다. 안재현은 추성훈의 다리에 머드를 바르며 "오랜만에 오셨어요"라고 말해 출장 마사지 상황극을 펼친다.추성훈은 "시원하다. 잘한다"라며 만족감을 표한다. 이어 "이 다리로 로우킥 때려야 하니까 잘해줘"라고 덧붙인다. 안재현이 "나도 한 번만"이라고 부탁하면서 두 사람의 역할이 바뀐다. 서로 다리를 마사지하던 중 안재현은 "남자 셋이 이렇게 있으니 되게 묘하다"라고 말한다.김종국은 여행 마지막 날 갑작스러운 몸 상태 악화로 어려움을 겪는다. 세 사람은 토모혼 익스트림 마켓을 둘러본 뒤 현지 음식을 맛보기 위해 식당으로 향한다. 그러나 평소와 달리 김종국은 식사에 좀처럼 집중하지 못한다.김종국이 미간을 찌푸린 채 힘들어하자 일행은 그의 상태를 걱정한다. 이에 김종국은 "지금 상태가 완전 안 좋다. 버티는 거다"라며 몸 상태를 설명한다. 알고 보니 그는 새벽부터 시작된 배앓이로 밤새 화장실을 열 번이나 오갔고, 잠도 제대로 이루지 못한 상황이었다.그런데도 김종국은 준비된 음식을 맛보며 평가를 이어간다. 그는 "내가 속만 괜찮으면..."이라며 아쉬움을 내비친다. 복통을 호소하면서도 현지 음식을 맛보려는 김종국이 무사히 마지막 여행 일정을 마칠 수 있을지 관심이 커진다.'상남자의 여행법 in 마나도'는 17일 오후 9시 40분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr