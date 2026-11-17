오는 18일 방송되는 MBN 수목드라마 '보스의 노골적 취향' 3회에서는 권도혁(성훈 분)이 이은채(오세영 분)의 외박 계획을 알게 되면서 두 사람 사이에 미묘한 기류가 흐른다. / 사진 제공 : 가딘미디어

오는 18일 방송되는 MBN 수목드라마 '보스의 노골적 취향' 3회에서는 권도혁(성훈 분)이 이은채(오세영 분)의 외박 계획을 알게 되면서 두 사람 사이에 미묘한 기류가 흐른다. / 사진 제공 : 가딘미디어

배우 성훈이 오세영의 외박 소식에 질투심을 드러낸다.오는 18일 방송되는 MBN 수목드라마 '보스의 노골적 취향' 3회에서는 권도혁(성훈 분)이 이은채(오세영 분)의 외박 계획을 알게 되면서 두 사람 사이에 미묘한 기류가 흐른다.앞서 권도혁과 이은채는 서로에게 이성적인 감정을 느낄 일이 없다며 3개월간 대표와 비서 계약을 맺었다. 그러나 이은채가 공연장에서 문태경(이정신 분)과 가까워지자 권도혁의 태도가 달라지기 시작했다. 문태경이 이은채에게 건넨 꽃다발을 쓰레기통에 버리는 등 질투심을 드러낸 것.17일 공개된 사진에는 한 침대에 나란히 누운 권도혁과 이은채의 모습이 담겼다. 술에 취해 잠든 권도혁을 바라보던 이은채는 조심스럽게 그의 얼굴에 손을 뻗는다. 사사건건 부딪히던 두 사람이 한 침대에 눕게 된 사연에 관심이 쏠린다.권도혁은 이은채의 외박 계획에도 예민하게 반응한다. 아버지의 엄격한 통금에 불만을 품은 이은채가 '인디아레드' 멤버 김동우(유신 분)의 집에서 하룻밤 묵기로 한 것. 우연히 통화 내용을 들은 권도혁은 이은채가 다른 남자의 집에서 자겠다는 말에 표정이 굳어진다.반면 문태경은 이은채에게 한층 적극적으로 다가간다. 이은채가 '인디아레드'의 보컬 '수'라는 사실을 알게 된 문태경은 가족에게도 숨긴 비밀을 지켜주겠다고 약속한다. 다음 공연에는 꽃다발을 사 오겠다는 말로 이은채를 웃게 만들기도 한다.이은채를 향한 권도혁의 질투가 깊어지는 가운데 문태경까지 호감을 드러내면서 세 사람의 관계에도 변화가 예상된다.한편 '보스의 노골적 취향' 3회는 오는 18일 오후 10시 20분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr