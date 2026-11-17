'100일의 거짓말'이 11월 2주차 TV-OTT 통합 화제성 1위를 차지했다. / 사진제공=tvN

'100일의 거짓말'이 11월 2주차 TV-OTT 통합 화제성 1위를 차지했다. / 사진=펀덱스

'100일의 거짓말'이 한 주 만에 화제성 정상을 되찾았다. 지난주 '재혼 황후'에 내줬던 1위 자리를 다시 가져오며 흥행세를 이어가고 있다.17일 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)가 발표한 11월 2주차 TV-OTT 통합 화제성 순위에 따르면 tvN '100일의 거짓말'은 8.94%의 점유율로 전체 1위를 차지했다. 넷플릭스 '데블스 플랜: 데드 어게인'이 6.93%로 2위, 디즈니+ '재혼 황후'가 6.54%로 3위에 올랐다.'100일의 거짓말'은 10월 4주차와 5주차 TV-OTT 통합 드라마 화제성에서 2주 연속 정상을 지켰다. 이후 11월 1주차 '재혼 황후'에 1위를 내줬지만 이번 주 다시 정상에 올랐다. TV 드라마 화제성 부문에서는 10월 4주차부터 4주 연속 1위를 기록하고 있다.배우들의 화제성도 힘을 보탰다. 김유정은 이번 주 드라마 출연자 화제성 1위에 처음 올랐고, 박진영이 뒤이어 2위를 차지했다. 앞서 박진영이 2주 연속 출연자 화제성 정상을 지킨 데 이어 이번에는 김유정이 바통을 넘겨받았다.'100일의 거짓말'은 시청률과 화제성을 함께 잡고 있다. 첫 회 5.3%의 시청률로 시작해, 2주 연속 두 자릿수 시청률(10회 10.7%, 12회 10.4%)을 기록했다.16부작인 '100일의 거짓말'이 12회까지 방영된 현재, 남은 회차에서 더 높은 시청률을 기록할 수 있을지 주목된다.'100일의 거짓말'은 밀정이 된 경성 최고의 소매치기와 조선총독부의 엘리트 통역관이 적의 심장부에서 마주하며 벌어지는 첩보 로맨스다. 매주 토, 일요일 오후 9시 10분 tvN에서 방영된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr