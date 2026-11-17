티파니 영과 변요한 부부가 멜론뮤직어워드 시상자로 나섰다. / 사진=티파니 영 SNS

티파니 영과 변요한이 멜론뮤직어워드 시상자로 나섰다. / 사진=티파니 영 SNS

티파니 영과 변요한이 멜론뮤직어워드 시상자로 나섰다. / 사진=티파니 영 SNS

공식석상에 동반 시상자로 나서 주목받았던 그룹 소녀시대 멤버 티파니 영과 배우 변요한 부부가 행사 비하인드를 전했다.티파니 영은 17일 자신의 인스타그램에 "MMA에서 특별한 순간을 함께할 수 있어 진심으로 감사드립니다"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 티파니 영이 남편 변요한과 함께 제 18회 2026 멜론뮤직어워드에서 올해의 레코드상 시상자로 나선 모습. 특히 두 사람은 무대 아래에서 손을 잡는가 하면 대기실 복도에서는 팔짱을 끼는 등 애정을 숨기지 않아 눈길을 끌었다. 두 사람의 호흡에 시상식 관계자들은 '내년에 또 만나요. 알라뷰'라며 마음을 전하기도 했다.한편 두 사람은 지난 2월 혼인신고를 마치면서 그룹 내 첫 번째 유부녀가 됐다. 티파니 영은 최근까지 뮤지컬 '유미의 세포들'에서 주인공 유미 역으로 관객들과 만났다. 변요한은 올해 영화 '파반느', '경주기행', '아버지의 집밥', '타짜: 벨제붑의 노래', '손 없는 날', '면도'까지 6개 작품으로 관객들과 만났다. 내년에는 '파문'으로 또다시 스크린을 찾을 예정이며, '아덴만'도 차기작으로 두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr