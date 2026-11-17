배우 김유정이 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

배우 김유정이 '100일의 거짓말'에서 활약하고 있다. / 사진제공=어썸이엔티

배우 김유정이 '친애하는 X'에 이어 '100일의 거짓말'까지 좋은 성적을 거두며 흥행 행보를 이어가고 있다.김유정은 현재 방영 중인 '100일의 거짓말'에서 소매치기 출신 밀정 이가경 역으로 활약하고 있다. 지난해 티빙 '친애하는 X'에 이어 주연을 맡은 이번 작품은 8~10%대 시청률을 기록하며 흥행 중이다. 화제성에서도 성과를 거뒀다. 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)가 발표한 10월 5주차(10월 26일~11월 1일) TV-OTT 통합 드라마 화제성 순위에서 1위를 차지한 것. 최근 종영한 김지원 주연의 SBS '닥터X: 하얀 마피아의 시대'를 제치고 정상에 올랐다.극 중 이가경은 미국행을 꿈꾸며 경성의 골목을 누비던 소매치기였지만, 총독부에 잠입해 독립운동가들과 얽히면서 변화를 겪는 인물이다. 김유정은 능청스럽게 위기를 모면하던 모습부터 정체가 발각될까 불안해하는 순간, 동료들을 위해 위험을 감수하는 결단까지 인물의 감정 변화를 자연스럽게 그려내고 있다.특히 유소란(김현주 분)과의 관계에서 달라지는 이가경의 모습이 눈길을 끈다. 처음에는 경계심을 보이던 이가경이 독립운동가들의 아픔을 마주한 뒤 점차 마음을 바꾸는 과정을 설득력 있게 표현했다. 동료들 앞에서 직접 거사 방안을 제시하는 장면에서는 이전과 달리 단호한 말투와 표정으로 인물의 성장을 보여줬다.전작 '친애하는 X'에서는 전혀 다른 인물을 연기했다. 김유정은 아름다운 외모 뒤에 냉혹한 본성을 감춘 백아진 역을 맡아 서늘한 분위기를 자아냈다. 감정을 쉽게 드러내지 않는 인물의 특성을 살려 절제된 표정과 눈빛으로 긴장감을 형성했다. 밝고 사랑스러운 이미지로 익숙했던 김유정의 새로운 모습을 확인할 수 있었던 작품이다.김유정은 그동안 KBS2 '구르미 그린 달빛', SBS '홍천기', 넷플릭스 영화 '20세기 소녀' 등에서도 다양한 캐릭터를 소화해 왔다. '구르미 그린 달빛'에서는 재치 있고 당찬 홍라온을, '홍천기'에서는 씩씩한 화공 홍천기를 연기했다. '20세기 소녀'에서는 첫사랑을 경험하는 나보라의 풋풋한 감정을 표현하며 청춘 로맨스에서도 강점을 보여줬다.이처럼 김유정은 작품마다 서로 다른 성격과 배경을 지닌 인물을 연기하며 활동 영역을 넓혀왔다. 특히 '친애하는 X'의 냉혹한 백아진과 '100일의 거짓말'의 강단 있는 이가경을 연이어 선보이며 상반된 캐릭터를 소화하고 있다. 두 작품을 통해 연기 변신과 흥행 성과를 동시에 거둔 김유정이 앞으로 어떤 모습을 보여줄지 관심이 쏠린다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr