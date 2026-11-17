손석구와 나가야마 에이타가 '푸른길'에서 호흡을 맞췄다. / 사진=텐아시아DB

'푸른길'이 한국, 일본 형사의 공조를 그린다. / 사진제공=넷플릭스

손석구가 '푸른길'에서 김석 역을 맡았다. / 사진제공=넷플릭스

나가야마 에이타가 한준희 감독의 말에 감동했다고 밝혔다. / 사진제공=넷플릭스

'푸른길'이 오는 20일 공개된다. / 사진제공=넷플릭스

손석구가 김신록의 연기에 감탄했다. / 사진제공=넷플릭스

한국과 일본 형사가 국경을 넘나드는 연쇄살인 사건을 해결하기 위해 손을 잡았다. 서로 다른 성격의 두 형사는 사건을 추적하며 각자의 내면에 감춰둔 문제와도 마주한다. 'D.P.', 영화 '차이나타운' 등을 연출한 한준희 감독의 신작인 '푸른길'은 다양한 나라와 도시를 오가며 다채로운 이야기를 담았다. 여기에 손석구, 나가야마 에이타, 김신록, 최성은, 정재영 등 개성 강한 배우들이 합류해 몰입도를 높였다.17일 서울 종로구 청계천로 JW 메리어트 호텔에서 넷플릭스 시리즈 '푸른길' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 한준희 감독과 배우 손석구, 나가야마 에이타, 김신록, 최성은, 정재영이 참석했다.'푸른길'은 사지가 뒤틀린 시체와 의문의 메시지를 단서로 국경을 넘어 반복되는 살인사건을 추적하는 두 형사의 이야기다. 동명의 만화를 원작으로 한다.한준희 감독은 원작 만화를 처음 접했던 당시를 떠올렸다. 그는 "그로테스크한 매력도 있지만 안에 약간 슬픈 장르도 있다. 다채로운 이야기를 할 수 있겠다는 생각이 들었다"고 밝혔다.극의 중심에는 한국과 일본 형사의 공조가 있다. 한 감독은 성격이 다른 두 인물의 관계를 어떻게 그려냈는지 설명했다. 그는 "주인공을 할 수 있을 것 같은 개성 있는 성격의 캐릭터가 만나면 어떻게 될까 궁금했다"며 "주인공 둘은 완전히 정반대인 것 같지만 사실 닮은 구석이 있는 형사"라고 말했다. 이어 "누군가는 차갑고 누군가는 뜨거운 부분도 있지만, 작품 중반을 넘어가서는 누군가의 성격이 어땠는지 헷갈릴 만큼 두 사람이 뒤섞인다"고 설명했다. 또 "두 형사 외에도 다양한 콤비가 등장한다"며 작품 속 인물들의 관계를 관전 포인트로 짚었다.손석구는 서울 경찰청 형사 김석 역을 맡았다. 냉철한 판단력과 추진력을 지닌 인물이다. 그는 캐릭터의 인간적인 모습에 끌렸다고 밝혔다.손석구는 "한준희 감독이 '우리네 아버지를 표현했으면 좋겠다'고 했던 게 와닿았다"며 "직업적인 형사의 매력과는 다른 것"이라고 설명했다. 이어 "인물이 범인을 잡는 데 목적이 있는 게 아니라 개인적인 내면의 무언가를 극복하고자 하는 모습이 있다"며 "그 모습이 많이 끌렸다"고 털어놨다.손석구는 '푸른길'을 만날 때쯤 배우로서 정체기를 느끼고 있었다고 고백했다. 그는 "100m 달리기 선수로 치면 13초대를 못 깨고 있는 느낌이었다"며 "이 작품을 통해 다음 단계로 갈 수 있지 않을까 생각했다"고 밝혔다. 그러면서 "평소보다 많은 아이디어를 냈고 외모뿐만 아니라 목소리나 말투를 바꿔봤다"며 "김석을 통해 예전에는 가지 않았던 데까지 가 봤다"고 말했다.나가야마 에이타는 도쿄 경시청 소속 형사 이노세 히로시를 연기한다. 불같은 성격과 예리함을 겸비한 인물이다.나가야마 에이타는 한준희 감독의 말에 출연을 결심했다고 밝혔다. 그는 "한준희 감독이 '대한민국 감독 중에 일본 영화를 나만큼 좋아하는 사람은 없을 거다'라고 말씀하셨다"고 털어놨다. 또 "'이노세 역할은 당신밖에 없다'고도 말씀해 주셔서 감동이었고 진심으로 기뻤다"고 말했다. 이어 "이 작품은 도전이 되겠지만 반드시 해봐야겠다고 생각했다"고 털어놨다.나가야마 에이타는 "한준희 감독은 현장에서 배우들이 어떻게 대본을 해석하고 왔는지 늘 물어보셨고 즉흥적인 부분도 받아주셨다"고 설명했다. 감독과 손석구와도 이런 방식이 잘 맞았다고 말했다. 그러면서 "둘 다 미리 정하고 간다기보다 촬영장에 가서 느끼는 감정을 표현하고 연기했다"며 "도전한 보람이 있는 작품"이라고 언급했다.김신록은 재일교포 출신 사업가 리윤옥 역을 맡았다. 일본 파친코 판을 주름잡는 인물로, 압도적인 카리스마를 지녔다. 김신록은 "대본 봤을 때 흥미로운 설정과 그걸 풀어나가는 과정이 촘촘하게 잘 쓰였다고 생각했다"고 밝혔다.김신록은 리윤옥을 표현하기 위해 헤어와 의상에도 많은 신경을 기울였다고 말했다. 그는 "이 인물의 비밀을 어떻게 감출지에 대한 논의가 많았다"며 "인물의 시선, 발산하거나 응축하는 에너지에 신경을 많이 썼다"고 설명했다.손석구 역시 김신록의 연기에 감탄했다. 그는 "리윤옥의 말투는 정말 찰지고 쫙쫙 감긴다"라며 "우리 시리즈가 성공해서 밖에 나가면 모두가 누나의 말투를 따라 하는 모습을 보고 싶다"고 말해 웃음을 자아냈다.최성은은 두 형사와 다른 입장에서 사건을 파헤치는 정부 요원 윤수경을 연기했다. 그는 "끝까지 다 봤는데 모든 선배들이 훌륭하지만 손석구, 에이타 선배를 보는 재미가 컸다"며 "아마 시청자분들도 똑같이 느끼실 것"이라고 말했다. 이어 "많은 분이 고생한 만큼 작품이 큰 사랑을 받기를 바란다"며 작품에 대한 기대를 나타냈다.정재영은 모든 것이 베일에 싸인 일본 암흑가의 거물 서현태로 분했다. 정재영은 "비밀이 많은 인물 특성상 원래 이 자리에 나오면 안 되는데 베일을 벗어 버렸다"고 말해 웃음을 자아냈다. 그는 "촬영하기 전에 한준희 감독이 '어마어마하게 벌크업 가능하냐'고 물어봐서 '불가능하다'고 답했다"고 말했다. 이어 "나이가 몇 인데 벌크업이냐"며 "대신 살을 조금 찌워 살크업으로 했다"고 덧붙였다.손석구는 작품에 대한 자신감을 나타냈다. 그는 "제작발표회 때 보통 흥분을 많이 하는데 오늘 같이 차분했던 적은 처음"이라고 밝혔다. 이어 "작품에 대한 자신감 덕분인 것 같다"며 "작품을 보시면 '우리가 기존에는 없었던 무언가를 했구나'라는 마음을 느끼실 수 있을 것"이라고 말했다.'푸른길'은 오는 20일 오후 5시 넷플릭스에서 공개된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr