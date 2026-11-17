'말자쇼'가 순국선열의 날을 맞아 독립운동가들의 희생을 되새겼다. / 사진제공=KBS2

'말자쇼'가 순국선열의 날을 맞아 독립운동가들의 희생을 되새겼다. / 사진제공=KBS2

'말자쇼'가 순국선열의 날을 맞아 독립운동가들의 희생을 되새겼다. / 사진제공=KBS2

'말자쇼'가 순국선열의 날을 맞아 독립운동가들의 희생을 되새겼다. 앞서 지난 8월 한 배우의 증조부를 둘러싼 친일 논란이 불거지며 파장이 일었다.16일 방송된 KBS2 '말자쇼'는 '잊히지 않는 사람들' 특집으로 꾸며졌다. 이날 방송에는 한국홍보전문가 서경덕 교수와 배우 이정현이 게스트로 출연해 독립운동의 역사를 돌아봤다.'말자쇼'에서는 11월 17일 순국선열의 날의 의미를 짚었다. 서경덕 교수는 "일제강점기에 국권 회복을 위해 희생한 독립운동가들을 기리는 날"이라고 설명했다. 이어 "1905년 11월 17일 외교권을 박탈당한 을사늑약이 체결된 날을 잊지 말자는 뜻에서 제정됐다"라며 순국선열의 날이 갖는 의미를 전했다.문화재에 관심이 많은 영재 출신 아들을 둔 아버지가 아이의 꿈을 계속 응원해야 할지 고민을 털어놨다. 아들 역시 "어떻게 해야 우리 문화유산을 알리고 활용할 수 있을지 고민"이라고 말했다. 이에 서경덕 교수는 아들을 "미래의 국가유산청장"이라고 칭찬하며 "지금은 영상의 시대다. 짧은 영상을 다국어로 제작해 보라"라고 조언했다.항일 시인 이육사의 외손자 양경철 씨도 출연해 가족에게 전해 내려온 이야기를 공개했다. 양 씨는 "청량리역에서 잡혀 북경으로 가시는 할아버지를 어머니가 마지막으로 보셨다. 포승줄을 차고 용수를 쓰신 할아버지가 '아버지 다녀오마'라고 하셨다더라"라며 당시 상황을 설명했다. '광야', '청포도' 등을 남긴 이육사는 광복을 보지 못한 채 1944년 베이징에서 순국했다. 양 씨는 "보이지 않는 곳에서 독립운동하셨던 분들도 기억해 주셨으면 좋겠다"라고 당부했다.이날 방송에서는 다양한 방식으로 독립운동의 역사를 기록하고 알리는 이들의 활동도 소개됐다. 천승원 사진작가는 상항 한국인 감리교회 등 사라져가는 독립운동의 흔적을 사진으로 남겨온 작업을 공개했다.'대학생 기후행동' 모임은 지난달 서울 구로구 안양천에서 900여 명과 함께 독립운동의 역사를 기억하는 마라톤을 개최했다고 밝혔다. 한 청년 개발자는 윤봉길 의사와 남자현 의사를 모티브로 VR 방 탈출 게임을 제작해 성남시 청소년들에게 시연한 경험을 전했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr