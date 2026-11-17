배우 황신혜가 KBS1 '황신혜의 같이 삽시다'를 통해 소개팅에 나선다. / 사진=텐아시아DB

배우 황신혜가 자신의 과거 연애 경험과 이상형을 공개한다. / 사진제공=KBS 1TV '황신혜의 같이 삽시다'

두 차례 이혼을 겪은 배우 황신혜가 새로운 인연을 찾기 위해 소개팅에 나선다.오는 18일 방송되는 KBS1 '황신혜의 같이 삽시다'에서는 신계숙과 양정아가 황신혜를 위해 깜짝 소개팅을 준비하는 모습이 공개된다. '황신혜의 같이 삽시다'는 서로 다른 삶을 살아온 싱글들이 함께 생활하며 일상을 나누는 관찰 예능 프로그램이다.평소 황신혜는 인공지능과 다정하게 대화를 나누고 연애 프로그램을 즐겨 보는 것으로 알려졌다. 이를 지켜본 신계숙과 양정아는 직접 연애를 해보라며 소개팅을 제안한다. 며칠 뒤 두 사람은 황신혜와 함께 외출하던 중 깜짝 소개팅을 준비했다고 밝힌다. 예상치 못한 소식에 당황한 황신혜는 이내 기대감을 내비친다.이날 방송에서는 황신혜의 이상형과 과거 연애 경험도 공개된다. 양정아는 황신혜에게 새로운 인연을 소개하기 위해 4000쌍 이상의 결혼을 성사시킨 국내 1호 커플 매니저 홍유진을 초대한다. 황신혜는 듬직하고 푸근한 인상의 '곰상'을 이상형으로 꼽으며 자신의 연애 스타일에 관해서도 이야기한다.특히 황신혜는 약 30년 전 얼굴도 모르는 해외 거주 남성과 국제전화로 사랑을 키웠던 경험을 털어놓는다. 당시 두 사람이 어떤 계기로 연락을 주고받게 됐는지 등 과거 연애사를 공개할 예정이다.소개팅 당일 황신혜는 긴장한 기색을 감추지 못한다. 그는 "이게 뭐라고 긴장되는 거야"라고 말하지만 막상 상대를 만나자 대화 내내 웃음을 터뜨린다. 멀리서 두 사람을 지켜보던 신계숙과 양정아도 황신혜의 적극적인 태도에 놀라워한다.홍유진 역시 황신혜가 상대의 말에 공감하며 대화를 이어가는 모습을 긍정적으로 평가한다. 황신혜와 소개팅 상대가 어떤 대화를 나눴을지는 방송을 통해 공개된다.'황신혜의 같이 삽시다'는 매주 수요일 오후 7시 40분 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr