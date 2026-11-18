이적이 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

가수 이적(52)이 결혼식 축가 은퇴를 선언한다. / 사진제공=MBC

가수 이적(52)이 결혼식 축가 은퇴를 선언한다. 자신의 대표곡 '다행이다'로 오랜 기간 지인들의 결혼식에서 축가를 불러온 그는 오는 11월 말 마지막 무대를 앞두고 은퇴를 결심한 이유를 밝힌다.오는 18일 방송되는 MBC 예능 프로그램 '라디오스타'는 '나는 양손잡이야~' 특집으로 꾸며진다. 이날 방송에는 정재형, 이적, 영케이, 김간지가 게스트로 출연한다.이적은 녹화에서 더 이상 결혼식 축가를 부르지 않겠다고 선언한다. 그동안 가까운 지인들의 부탁을 받아 '다행이다'를 불러왔지만, 어느 순간부터 고민이 깊어졌다고 설명한다. 오는 11월 말 예정된 마지막 축가를 언급하며 은퇴를 결정하게 된 사연도 공개할 예정이다.약 20년 전 '다행이다'의 공식 MR을 직접 배포했던 일화도 소개한다. 당시 자신의 노래를 결혼식에서 부르고 싶어 하는 사람들이 늘어나자 홈페이지에 정식 반주 음원을 공개했다고 밝힌다. 결혼식을 앞둔 사람들이 공식 MR을 사용할 수 있도록 직접 제공한 것이다.이적은 20년 만에 열린 패닉 콘서트의 뒷이야기도 전한다. 오랜만에 함께 공연하기 위해 김진표를 설득했던 과정부터 티켓 오픈 10분 만에 매진된 상황까지 설명한다. 첫 공연에서 긴장했던 김진표가 이후 무릎 보호대를 착용하고 무대를 뛰어다니게 된 사연도 공개한다.임영웅의 곡 '다시 만날 수 있을까'를 작곡하게 된 계기도 밝힌다. 이적은 임영웅의 팬인 어머니가 해당 곡의 탄생에 영향을 미쳤다고 설명한다. 특히 어머니가 임영웅을 직접 만났을 당시 자신도 처음 보는 환한 미소를 지었다고 회상한다. 이후 임영웅에게 곡을 들려주고 타이틀곡으로 선정되기까지의 과정을 전한다. 어머니에게 효도하려던 마음이 결과적으로 자신에게도 '저작권 효자곡'을 안겨준 셈이다.후배 가수들을 향한 관심도 언급한다. 패닉 활동 당시 스타일링이 재조명되면서 '90년대의 이찬혁'이라는 수식어를 얻었다는 이적은 AKMU 이찬혁의 음악을 높이 평가하며 언젠가 그에게 곡을 받아보고 싶다는 바람을 전한다.데이식스의 '한 페이지가 될 수 있게'를 처음 들었을 당시의 소감을 밝히며 영케이의 음악적 역량을 칭찬한다. 함께 출연한 영케이와 즉석에서 작곡에 관한 이야기를 나누는 모습도 공개될 예정이다.'라디오스타'는 오는 18일 오후 10시 30분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr