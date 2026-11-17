솔비와 이규한이 결혼 발표 후 두 번째로 투샷을 공유했다. / 사진=솔비 SNS

사진=솔비 SNS

내년 4월 결혼을 앞두고 있는 가수 겸 화가 솔비가 기쁜 소식을 전했다.솔비는 17일 자신의 인스타그램에 "여러분 드디어 '솔비이즈백' 채널이 10만 명을 돌파했어요"라며 구독자 10만 명 달성 사실을 밝혔다.솔비는 "새벽 2시 45분"이라며 정확한 시간을 발표하면서 "저희는 지금 해외 촬영 중이라 달성 순간에는 아쉽게 자고 있었다"며 현재 이규한과 동반 촬영 일정을 소화하고 있음을 알렸다.솔비는 10만 명 달성의 공을 예비 신랑 이규한에게 돌렸다. 그는 이규한의 SNS 계정을 태그하며 "오빠 나의 실버버튼 꿈을 이뤄줘서 고마워"라고 마음을 표현했다. 그러면서 "오빠에게 근사한 가죽 재킷 꼭 선물할게요"라고 약속하기도 했다.두 사람의 결혼 소식은 지난달 알려졌다. 당시 소속사 지안캐슬은 "솔비와 이규한이 2027년 4월 중 결혼식을 올릴 예정"이라고 전했다. 두 사람은 지난해 KBS Joy·KBS2 예능 '오래된 만남 추구 시즌3'(이하 '오만추3')에 출연한 바 있다. 최종회에서 솔비는 이규한을 선택했지만, 이규한은 솔비와 손을 잡지 않았다. 그러나 약 1년 만에 결혼 소식을 전하게 됐다.솔비는 결혼 발표 후 지난 7월에 멈춰있었던 유튜브 영상 업로드를 재개했다. 그는 '저의 예비 신랑을 소개합니다'라는 제목을 시작으로 지난 13일 골프 데이트 영상까지 이규한과 함께하는 일상을 공유하기 시작했다.한편 솔비는 2006년 혼성그룹 타이푼으로 데뷔했다. 이후 솔로 가수와 방송 활동을 병행했으며, 2010년부터는 미술을 시작해 현재 화가로도 활약 중이다. 이규한은 1996년 드라마 '스타트'로 데뷔했다. 이후 '사랑과 성공', '내 이름은 김삼순', '케세라세라', '그대 웃어요', '우아한 가', '선배, 그 립스틱 바르지 마요', '지옥에서 온 판사', '은애하는 도적님아' 등 다양한 작품에 출연했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr