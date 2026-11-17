가수 재하가 어머니인 가수 임주리의 건강 상태를 언급하며 애정을 표현했다. / 사진=KBS1 방송 화면 캡처

가수 재하가 어머니인 가수 임주리의 건강 상태를 언급하며 애정을 표현했다. / 사진=KBS1 방송 화면 캡처

가수 재하가 어머니인 가수 임주리의 건강 상태를 언급하며 애정을 표현했다. 그는 어머니의 노후를 책임지고 싶다는 바람과 함께 건강을 회복하면 여행을 떠나고 싶다고 밝혔다.재하는 17일 오전 방송된 KBS1 '아침마당'의 '소문난 님과 함께' 코너에 출연해 어머니 임주리와의 관계를 비롯한 다양한 이야기를 전했다.재하는 '정열의 꽃'으로 첫 무대를 꾸민 뒤 자신의 곡 '바보야'를 열창했다. 이어 김수희 전국투어 콘서트의 게스트 출연권을 얻었다.재하는 '지금의 나를 만든 사람'으로 어머니 임주리를 꼽았다. 그는 "어머니의 영향을 많이 받아 가수라는 꿈을 꾸게 됐다"며 가수의 길을 선택하는 데 어머니가 큰 영향을 미쳤다고 설명했다. 이어 "어머니의 노후 연금이 되어야겠다고 생각했다. 지금은 노후 용돈까지는 된다"라고 말하며 어머니를 경제적으로 돕고 있다는 사실도 전했다.최근 어머니의 건강이 좋지 않다는 소식도 알렸다. 재하는 임주리에게 "몸이 좋아지시면 산도 가고 여행도 가자"라고 말하며 건강을 회복한 뒤 함께 시간을 보내고 싶다는 바람을 전했다. 방송 말미 재하는 자신의 곡 '바보야'에 대한 관심을 부탁하며 출연을 마무리했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr