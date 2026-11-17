배우 표지훈은 '굿파트너2'에서 전은호 역을 맡았다. / 사진제공=SBS

배우 표지훈이 '굿파트너2'에 출연한다. 시즌1에서 러브라인을 그렸던 배우 남지현이 하차한 가운데, 표지훈이 이번 시즌에는 어떤 모습을 보여줄지 관심이 쏠린다.표지훈은 SBS 새 금토드라마 '굿파트너2'에서 전은호 역을 맡는다. 시즌1에 이어 같은 배역으로 출연하며 배우 장나라와 다시 호흡을 맞춘다.'굿파트너2'는 최고 시청률 17.7%를 기록한 '굿파트너'의 후속작이다. 스타 변호사 차은경(장나라 분)이 이혼 전문 로펌 '리봄'을 설립하고 새로운 동료들과 함께 사건을 해결하는 이야기를 그린다.표지훈이 연기하는 전은호는 시즌1에서 이혼팀 변호사로 활약했던 인물이다. 이번 시즌에서는 차은경과 함께 법무법인 대정을 떠나 리봄에 합류한다. 밝고 친화력 좋은 성격으로 직설적인 차은경과 동료들 사이에서 소통을 돕는다.시즌2에서는 변호사로서 성장한 전은호의 모습도 볼 수 있다. 다양한 사건을 겪으며 의뢰인의 사정에 공감하는 한편, 사건을 해결하는 과정에서는 한층 신중해진 태도를 보여줄 예정이다. 기존 인물들은 물론 새롭게 합류한 인물들과 어떤 관계를 맺을지도 관심사다.표지훈이 출연하는 '굿파트너2'는 오는 20일 오후 9시 50분 첫 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr