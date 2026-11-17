정재영이 '푸른길'에서 서현태 역을 맡았다. / 사진=텐아시아DB

정재영이 '푸른길' 출연 전 벌크업을 요청 받았다고 말했다. / 사진제공=넷플릭스

배우 정재영이 '푸른길'에 출연하기 전 벌크업 요청을 받았다고 털어놨다.17일 서울 종로구 청계천로 JW 메리어트 호텔에서 넷플릭스 시리즈 '푸른길' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 한준희 감독과 배우 손석구, 나가야마 에이타, 김신록, 최성은, 정재영이 참석했다.'푸른길'은 사지가 뒤틀린 시체, 의문의 메시지, 국경을 넘어 반복되는 끔찍한 살인사건을 쫓는 두 형사의 이야기를 그린다. 정재영은 모든 것이 베일에 싸인 일본 암흑가의 거물 서현태로 분했다.정재영은 출연 계기를 밝혔다. 그는 "한준희 감독의 전작을 재밌게 봤다"며 "감독을 만났을 때 소탈하고 인간미 넘치는 모습 때문에 신뢰가 컸다"고 털어놨다. 이어 "처음에는 형사물이라고 생각하면서 대본을 읽었는데 극이 진행될수록 점점 복잡해지면서 많은 걸 생각하게 하더라"고 설명했다.정진영은 "비밀이 많은 인물 특성상 원래 이 자리에 나오면 안 되는데 베일을 벗어 버렸다"며 웃었다. 그는 "촬영하기 전에 한준희 감독이 '어마어마하게 벌크업 가능하냐'고 물어봐서 '불가능하다'고 답했다"고 말해 웃음을 자아냈다. 이어 "나이가 몇 인데 벌크업이냐"며 "대신 살을 조금 찌워 살크업으로 했다"고 덧붙였다.'푸른길'은 오는 20일 오후 5시 넷플릭스에서 공개된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr