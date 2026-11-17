'라이어'의 스페셜 포스터가 공개됐다. / 사진제공=MBC '라이어'

'라이어'에서 유연석과 서현진의 갈등이 깊어진다. 극이 반환점을 돈 가운데, 서로 다른 곳을 바라보는 두 사람의 모습이 담긴 포스터가 공개됐다.17일 MBC 드라마 '라이어' 측은 유연석과 서현진의 모습이 담긴 스페셜 포스터를 공개했다. '라이어'는 두 주인공 중 한 명이 거짓말을 하고 있다는 설정을 바탕으로 진실을 둘러싼 갈등을 그린 심리 스릴러다.유연석은 민준호 역을, 서현진은 강지선 역을 맡았다. 두 사람은 하나의 사건을 두고 서로 다른 주장을 펼치며 대립하고 있다. 방송 초반부터 두 인물의 진실공방을 중심으로 이야기가 전개된 가운데, 후반부에는 이들의 갈등이 더욱 깊어질 예정이다.공개된 포스터에서 민준호와 강지선은 같은 공간에 서 있지만 시선은 서로 다른 방향을 향하고 있다. 민준호는 차가운 표정으로 정면을 바라보는 반면, 강지선은 굳은 표정으로 다른 곳을 응시하고 있다. 두 사람이 서로 다른 입장에서 진실을 주장하고 있다는 점을 보여주는 장면이다.포스터에는 "이제 진실을 말할 시간이야"라는 문구도 담겼다. 앞서 공개된 포스터들이 두 사람의 대립을 정면으로 보여줬다면, 이번에는 서로 엇갈린 방향을 바라보는 모습으로 관계의 변화를 나타냈다.극이 중반부에 접어들면서 민준호와 강지선의 대립도 새로운 국면을 맞는다. 앞으로 방송에서는 그동안 감춰왔던 민준호의 모습이 드러나고, 이에 맞서는 강지선의 이야기가 이어진다. 두 사람을 둘러싼 진실이 어떻게 밝혀질지가 남은 회차의 주요 관전 요소다.한편 '라이어'는 방송 첫 주부터 디즈니+, 웨이브 등 OTT 플랫폼에서 상위권에 올랐다. 키노라이츠에 따르면 작품은 공개 이후 여러 OTT 플랫폼에서 높은 순위를 기록했다. 시청률도 상승세를 보인다.'라이어'는 매주 금, 토 오후 9시 50분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr