'재혼 황후' 스틸이 공개됐다. / 사진제공=디즈니+

'재혼 황후' 스틸이 공개됐다. / 사진제공=디즈니+

'재혼 황후' 스틸이 공개됐다. / 사진제공=디즈니+

'재혼 황후' 스틸이 공개됐다. / 사진제공=디즈니+

디즈니+ '재혼 황후'가 황당하면서도 묘하게 빠져드는 인물들의 대사로 시청자들의 도파민을 자극하고 있다.디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후' 측은 17일 신민아, 주지훈, 이종석, 이세영의 캐릭터별 명대사를 공개했다. 로맨스 판타지 특유의 비현실적인 설정에 배우들의 진지한 연기가 더해지면서 웃음과 분노, 설렘을 동시에 유발하고 있다.◆ 나비에 "폐하와 정부의 일에 저를 끌어들이지 마십시오. 폐하 선에서 해결하십시오"가장 먼저 눈길을 끄는 건 황후 나비에(신민아 분)의 단호한 일침이다. 황제 소비에슈(주지훈 분)가 원래 질투가 많았느냐고 묻자 나비에는 "폐하와 정부의 일에 저를 끌어들이지 마십시오. 폐하 선에서 해결하십시오"라고 받아친다. 남편이 다른 여자에게 빠진 상황에서도 감정적으로 대응하기보다 선을 긋는 황후의 태도가 통쾌함을 안긴다.◆ 소비에슈 "설렘이란 게 무엇인지…그 아이 덕분에 처음 알았소"반면 소비에슈는 아내의 속을 긁는 데 거리낌이 없다. 그는 나비에에게 "설렘이란 게 무엇인지…그 아이 덕분에 처음 알았소"라고 말한다. 아내 앞에서 라스타(이세영 분)를 향한 감정을 털어놓는 황제의 당당함이 보는 이들의 분노를 유발한다. 주지훈은 자신의 감정에만 충실한 소비에슈의 오만함을 진지하게 표현하며 얄미운 캐릭터를 완성하며 '개비에슈'라는 반응도 얻고 있다.◆ 하인리 "만나뵙게 되어 영광입니다. 나의 퀸"이종석이 연기하는 서왕국 왕자 하인리의 대사에는 또 다른 의미가 숨어 있다. 하인리는 나비에를 처음 만난 자리에서 "만나뵙게 되어 영광입니다. 나의 퀸"이라고 인사한다. 언뜻 로맨틱한 고백처럼 들리지만, '퀸'은 나비에가 이름 붙인 새이기도 하다. 하인리가 바로 그 새로 변신하는 인물이라는 사실을 알고 보면 첫인사부터 의미심장하다. 새의 정체를 숨긴 왕자의 능청스러움이 로맨스 판타지 특유의 재미를 더한다.◆ 라스타 "언니라고 불러도 괜찮을까요?"라스타의 한마디도 만만치 않다. 황실 정원에서 나비에와 마주한 라스타는 "언니라고 불러도 괜찮을까요?"라고 묻는다. 황제의 마음을 빼앗은 여자가 황후에게 친근하게 다가가는 상황 자체가 황당함을 자아낸다. 이세영은 해맑은 표정과 도발적인 말투를 오가며 라스타의 순진함과 욕망을 동시에 드러냈다.이처럼 '재혼 황후'는 불륜을 저지른 황제의 뻔뻔한 발언부터 황후를 향한 라스타의 도발, 새로 변신하는 왕자의 로맨틱한 인사까지 예측하기 어려운 장면들을 이어가고 있다. 자칫 우스꽝스럽게 느껴질 수 있는 설정과 대사를 배우들이 진지하게 소화하면서 오히려 극의 독특한 매력으로 작용하고 있다.'재혼 황후'는 동대제국 황후 나비에가 도망 노예 출신 라스타에게 빠진 황제 소비에슈로부터 이혼을 통보받고, 이를 수락하는 대신 서왕국 왕자 하인리와의 재혼 승인을 요구하면서 벌어지는 로맨스 판타지 작품이다.'재혼 황후'는 디즈니+에서 매주 수요일 2회씩 공개되며, 총 10부작이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr