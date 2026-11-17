김신록이 '푸른길' 출연 계기를 밝혔다. / 사진=텐아시아DB

김신록이 '푸른길'에서 리윤옥 역을 맡았다. / 사진제공=넷플릭스

배우 김신록이 '푸른길' 출연 계기를 밝혔다.17일 서울 종로구 청계천로 JW 메리어트 호텔에서 넷플릭스 시리즈 '푸른 길' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 한준희 감독과 배우 손석구, 나가야마 에이타, 김신록, 최성은, 정재영이 참석했다.'푸른길'은 사지가 뒤틀린 시체, 의문의 메시지, 국경을 넘어 반복되는 끔찍한 살인사건을 쫓는 두 형사의 이야기를 그린다. 김신록은 재일교포 출신 사업가 리윤옥 역을 맡았다.김신록은 캐스팅 제안받았을 때를 회상했다. 그는 "감독님이 '지금까지 보여준 적 없는 내 모습을 보여주고 싶다'고 해서 'Why not(왜 안 되겠어)?' 이런 마음이었다"라고 고백했다. 이어 "대본 봤을 때 흥미로운 설정과 그걸 풀어나가는 과정이 촘촘하게 잘 쓰였다고 생각했다"고 덧붙였다.극 중 리윤옥은 일본 파친코 판을 주름잡은 카리스마 있는 인물이다. 이 캐릭터를 표현하기 위해 김신록은 헤어와 의상 등에도 많은 신경을 기울였다고 밝혔다. 그는 "이 인물의 비밀을 어떻게 감출지에 대한 논의가 많았다"며 "인물의 시선, 발산하거나 응축하는 에너지에 신경을 많이 썼다"고 설명했다.손석구 역시 김신록의 개성있는 연기를 감탄했다. 그는 "리윤옥의 말투는 정말 찰지고 쫙쫙 감긴다"라며 "우리 시리즈가 성공해서 밖에 나가면 모두가 누나의 말투 따라하는 모습을 보고 싶다"고 말해 웃음을 자아냈다.'푸른길'은 오는 20일 오후 5시 넷플릭스에서 공개된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr