'계약결혼'에 출연 중인 국화가 방송 일부 장면에 대해 해명하고 있다. / 사진=국화 SNS

'계약결혼'에 출연 중인 국화(정민현)가 오해의 소지가 있는 장면을 편집 없이 그대로 송출된 것에 대한 아쉬움을 표출했다.국화는 17일 새벽 자신의 인스타그램 스토리에 "방송을 보고 오해하실까 봐 설명해 드려요"라며 장문의 글을 게재했다.앞서 지난 16일 방송된 KBS Joy·MBC에브리원 예능 '계약결혼' 8회에서는 국화의 허리 뒤에 붙은 휴지를 최정현이 뒤늦게 떼어주는 장면이 전파를 탔다. 당시 자막에는 '덜렁덜렁'이라는 표현이 붙었다.방송이 나간 후 국화는 "뒤에 보이는 휴지는 화장실과 전혀 관계가 없다"며 해명했다. 그는 "촬영 내내 무선 마이크 장비를 고정하기 위해 허리부터 골반까지 두꺼운 복대를 착용했다"며 "아침에 잠옷에서 외출복으로 갈아입는 과정에서 복대의 찍찍이 부분에 휴지가 붙었던 것"이라고 설명했다.이어 국화는 "오해를 살 수 있는 장면이 그대로 나가서 마음이 좀 그렇다"면서 "방송을 보고 너무 당황스럽고 속상했다고 속마음을 전했다. 그러면서 제작진들을 향해 "이런 장면은 좀 신경 써주시지... 너무해요 힝"이라고 덧붙였다.한편 '계약결혼'은 출연자들이 계약서를 쓰고 부부로 생활하면서 서로의 일상을 알아가는 예능이다. '나는 솔로, 그 후 사랑은 계속된다'에서 국화로 출연한 정민현은 최정현과 계약부부로 만나 파주에서 생활하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr