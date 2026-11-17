그룹 투모로우바이투게더 / 사진 제공=빅히트 뮤직

그룹 투모로우바이투게더 / 사진 제공=빅히트 뮤직

그룹 투모로우바이투게더(TXT)가 미니 9집 발매 첫날 약 73만 장의 판매량을 기록했다.17일 음반 판매량 집계 사이트 한터차트에 따르면 투모로우바이투게더가 지난 16일 발매한 미니 9집 'PERFECT STORM'(퍼펙트 스톰)은 발매 당일 약 73만 장 판매되며 일간 음반 차트 1위에 올랐다.해외 음반 차트에서도 상위권에 진입했다. 'PERFECT STORM'은 17일 오전 10시 기준 20개 국가 및 지역의 아이튠즈 '톱 앨범' 차트에서 1위를 차지했다. 16일 자 '월드와이드 아이튠즈 앨범' 차트에서는 2위, '유러피안 아이튠즈 앨범' 차트에서는 3위를 기록했다.타이틀곡 'Angel Bite'(엔젤 바이트)는 12개 국가 및 지역의 아이튠즈 '톱 송' 차트에서 정상에 올랐다. '월드와이드 아이튠즈 송' 차트에서는 13위, '유러피안 아이튠즈 송' 차트에서는 39위에 이름을 올렸다. 수록곡 'Higher Love', '지금까지와는 다른 무언가가 필요해 (Storm is…)', 'Touch the Sky'도 '월드와이드 아이튠즈 송' 차트에 진입했다.국내 음원 차트에서는 앨범 수록곡 6곡 모두 순위권에 들었다. 발매 한 시간 만인 16일 오후 7시 벅스 실시간 차트에 전곡이 진입했으며, 17일 0시에는 멜론 '톱 100'과 지니 실시간 차트에서도 6곡 모두 100위 안에 올랐다.특히 'Angel Bite'는 발매 당일 오후 8시 벅스 실시간 차트 1위를 차지한 뒤 17일 오전 10시까지 정상을 유지했다.투모로우바이투게더는 앨범 발매에 앞서 지난 13~15일 서울 올림픽공원 KSPO DOME에서 열린 월드투어 공연에서 신보에 수록된 6곡을 모두 선보였다. 사흘간 약 3만 2000명이 공연장을 찾았으며, 83개 국가 및 지역의 팬들이 온라인 생중계로 공연을 시청했다.한편 'PERFECT STORM'은 현실에서 마주하는 불안과 혼란, 변화를 바라는 청춘의 감정을 다룬 앨범이다. 타이틀곡 'Angel Bite'에는 힘든 현실 속에서도 소중한 사람과 함께하고 싶다는 마음을 담았다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr