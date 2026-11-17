전 농구선수 우지원의 딸이자 미스코리아 출신 우서윤이 성형 논란 속에서도 화려한 미모를 뽐내며 근황을 전했다.최근 한 패션 디자이너는 자신의 SNS에 우서윤의 모습이 담긴 영상을 공개했다. 해당 디자이너는 "너무 예쁜 미스코리아 진 서윤이. 엄친아 아니고 언니 베프 딸. 정말 이쁘다. 이모를 위해 예쁘게 입어준"이라는 글을 덧붙이며 우서윤을 향한 애정을 드러냈다.공개된 영상 속 우서윤은 빨간색과 검은색이 어우러진 트위드 재킷에 블랙 쇼트 팬츠를 매치한 모습이다. 허리 라인을 강조한 스타일링과 늘씬한 각선미가 시선을 사로잡는다. 긴 생머리를 늘어뜨린 우서윤은 양손을 허리에 올린 채 환하게 미소 지으며 모델 못지않은 자태를 뽐냈다.특히 또렷한 이목구비와 갸름한 얼굴형이 눈길을 끈다. 앞서 우서윤은 과거 모습과 달라진 외모를 두고 온라인상에서 성형 의혹에 휩싸인 바 있다. 일부 누리꾼들은 이전 사진과 현재 모습을 비교하며 눈과 코 등 이목구비의 변화를 언급하기도 했다.이러한 논란 속에서도 우서윤은 당당한 포즈와 환한 미소로 자신감 넘치는 매력을 발산했다. 한층 성숙해진 분위기와 세련된 스타일링이 어우러져 미스코리아 출신다운 존재감을 드러냈다.한편 우서윤은 전 농구선수 우지원의 딸로, 미스코리아 선발대회에서 진에 오르며 주목받았다. 유명 스포츠 스타의 딸이라는 수식어와 함께 남다른 비주얼로 꾸준히 관심을 받고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr