감독으로 변신한 배구선수 출신 김연경의 활약을 앞세운 MBC '신인감독 김연경2'가 5주 연속 화제성 정상에 올랐다./ 사진=텐아시아 DB

감독으로 변신한 배구선수 출신 김연경의 활약을 앞세운 MBC '신인감독 김연경2'가 5주 연속 화제성 정상에 올랐다./ 사진=MBC ‘신인감독 김연경2’

2025년 은퇴한 배구선수 출신 김연경의 활약을 앞세운 MBC '신인감독 김연경2'가 5주 연속 화제성 정상에 올랐다.17일 굿데이터코퍼레이션이 발표한 FUNdex 리포트에 따르면 '신인감독 김연경2'는 TV 비드라마 화제성 부문에서 5주 연속 1위를 기록했다. 김연경 역시 TV 비드라마 출연자 화제성 1위를 차지했다.동영상 부문에서도 강세를 보였다. '신인감독 김연경2'는 TV·OTT 비드라마 동영상 화제성에서 4주 연속 1위에 올랐다. 방송에서 공개된 경기 장면뿐 아니라 유튜브 채널 '원더독스 라커룸'을 통해 공개되는 선수들의 뒷이야기도 관심을 받고 있다.지난 15일 방송된 6회에서는 원더독스와 실업팀 포항시체육회의 경기가 펼쳐졌다. 감독 2년 차인 김연경은 22년 경력의 김윤혜 감독과 맞붙었다.이날 김연경은 직접 지도해 온 윤영인의 공격력을 끌어올리는 데 집중했다. 특히 3세트에서는 윤영인의 백어택을 살리기 위해 세터 츠바키를 투입하는 승부수를 던졌다. 윤영인과 츠바키의 호흡이 맞아떨어지면서 김연경의 선수 기용이 주목받았다.시청률에서도 성과를 냈다. 닐슨코리아에 따르면 이날 방송의 2054 시청률은 2.9%로, 첫 방송 이후 6주 연속 일요일 예능 프로그램 1위를 기록했다. 김연경이 츠바키를 투입하는 장면에서는 분당 최고 시청률이 6.5%까지 올랐다.선수 시절 한국 여자배구를 대표했던 김연경은 은퇴 후 감독으로 새로운 도전에 나섰다. 경기 중 선수들에게 지시를 내리는 모습부터 부진한 선수를 격려하고 기회를 주는 과정까지 방송에 담기면서 선수 시절과는 또 다른 면모를 보여주고 있다.오는 22일 방송되는 7회에서는 포항시체육회와의 경기가 이어진다. 원더독스의 시즌2 첫 해외 원정도 공개된다. 김연경이 이끄는 원더독스는 국가대표 선수가 포함된 베트남 프로 1군 팀 '호아 쩟 득 장 라오 까이'와 맞붙는다.한편 MBC '신인감독 김연경2'는 매주 일요일 오후 9시 10분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr