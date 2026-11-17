최희진이 '나의 유죄인간'에서 열연 중이다. / 사진제공=tvN

최희진이 '나의 유죄인간'에서 열연 중이다. / 사진제공=tvN

배우 최희진이 '나의 유죄인간'에서 임시완의 약혼녀로 등장했다.최희진은 tvN 월화드라마 '나의 유죄인간'에서 나온아트센터 관장이자 윤이준(임시완 분)의 약혼녀 이시아 역을 맡았다. 이시아는 화려한 외모와 당당한 성격을 지닌 인물로 첫 등장부터 윤이준과 강재희(설인아 분) 사이에서 존재감을 보였다.극 중 이시아는 윤이준이 강재희에게 품고 있는 미묘한 감정을 알아차리고 두 사람의 관계를 짓궂게 떠봤다. 약혼자의 마음이 다른 사람을 향하고 있다는 사실을 눈치채고도 당황하기보다는 여유로운 태도로 상황을 지켜보며 긴장감을 더했다.최희진은 능청스러운 말투와 자연스러운 표정 연기로 이시아의 성격을 표현했다. 윤이준과는 오랜 시간 알고 지낸 듯 편안하면서도 거침없는 모습을 보였고, 강재희에게는 거리낌 없이 다가가며 두 사람 사이에 묘한 분위기를 형성했다.특히 상황에 따라 장난스럽다가도 진지해지는 이시아의 모습을 보여주며 캐릭터에 변화를 줬다. 최희진이 연기하는 이시아가 앞으로 윤이준과 강재희의 관계에 어떤 영향을 미칠지 관심이 쏠린다.한편 최희진은 차기작 넷플릭스 '담을 넘지마세요'를 통해 시청자들과 연이어 만난다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr