손석구가 '푸른 길'에 출연한 이유를 밝혔다. / 사진=텐아시아DB

손석구가 '푸른 길'에서 외모에 변화를 줬다고 설명했다. / 사진제공=넷플릭스

배우 손석구가 배우로서 정체기를 느끼던 시기에 '푸른길'을 만났다고 밝혔다.17일 서울 종로구 청계천로 JW 메리어트 호텔에서 넷플릭스 시리즈 '푸른길' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 한준희 감독과 배우 손석구, 나가야마 에이타, 김신록, 최성은, 정재영이 참석했다.'푸른길'은 사지가 뒤틀린 시체, 의문의 메시지, 국경을 넘어 반복되는 끔찍한 살인사건을 쫓는 두 형사의 이야기를 그린다. 손석구는 냉철한 판단력과 추진력을 지닌 서울 경찰청 형사 김석 역을 맡았다.손석구는 캐릭터를 어떻게 표현할지 고민이 됐다고 말했다. 그는 "한준희 감독이 '우리네 아버지를 표현했으면 좋겠다'고 했던 게 와닿았다"며 "직업적인 형사로서 매력과는 다른 것"이라고 설명했다. 이어 "인물이 범인을 잡는 데 목적이 있는 게 아니라 개인적인 내면의 무언가를 극복하고자 하는 모습이 있다"며 "인간적인 모습이 많이 끌렸다"고 털어놨다.손석구는 '푸른 길'을 만날 때쯤 배우로서 정체기를 느끼고 있었다고 고백했다. 그는 "100m 달리기 선수로 치면 13초대를 못 깨고 있는 느낌"이었다며 "이 작품을 통해 다음 단계로 갈 수 있지 않을까 생각했다"고 밝혔다. 그러면서 "평소보다 많은 아이디어를 냈고 외모뿐만 아니라 목소리나 말투를 바꿔봤다"며 "김석을 통해 예전에는 가지 않았던 데까지 가 봤다"고 덧붙였다.'푸른길'은 오는 20일 오후 5시 넷플릭스에서 공개된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr