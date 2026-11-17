/Screenshot from Singer HWASA's "Good Goodbye" music video

가수 화사(HWASA)의 'Good Goodbye'(굿 굿바이) 뮤직비디오가 유튜브 조회 수 2억 회를 달성했다.지난해 10월 15일 오후 6시 음원 발매와 동시에 공개된 'Good Goodbye' 뮤직비디오는 지난 16일 오후 5시 40분께 유튜브에서 누적 조회 수 2억 회를 넘어섰다. 이에 소속사 피네이션은 공식 SNS에 해당 기록을 기념하는 영상을 올렸다.'Good Goodbye'는 헤어지는 상대방의 행복을 바라는 마음을 표현한 곡이다. 좋은 이별이 가능할지에 대한 질문을 바탕으로 가사가 짜였다. 뮤직비디오에는 화사와 배우 박정민이 함께 출연해 관심을 모았다.이 곡은 뮤직비디오뿐 아니라 국내 음원 차트에서도 성적을 거뒀다. 주요 음원 플랫폼에서 동시에 1위를 차지하는 '퍼펙트 올킬'(Perfect All-Kill·PAK) 기록을 세웠다.온라인 음악 순위 통합 차트인 아이차트에 따르면 'Good Goodbye'의 누적 PAK 횟수는 750회다. 아이차트는 멜론, 지니, 벅스, 유튜브 뮤직, 플로, 바이브 등 주요 음원 플랫폼의 일간·주간·실시간 차트 순위를 종합해 PAK 여부를 집계한다.'Good Goodbye'는 역대 PAK 횟수 순위에서 헌트릭스의 'Golden'(골든)에 이어 2위에 올랐다. 'Golden'은 총 1484회의 PAK를 기록했다. 화사는 헌트릭스를 제외한 국내 가수 가운데 가장 높은 순위를 차지했다.음악방송과 국내외 차트에서도 여러 기록을 남겼다. 화사는 'Good Goodbye'로 SBS '인기가요'에서 3주 연속 1위에 해당하는 트리플 크라운을 달성했다. 음악방송에서는 총 5개의 트로피를 받았고, 써클차트에서는 6개 부문 1위를 기록했다.빌보드코리아가 새롭게 도입한 '빌보드 코리아 핫100'에서는 2주 연속 정상을 차지했다. 미국 빌보드 '월드 디지털 송 세일즈' 차트에서도 처음으로 1위에 올랐다.화사는 지난 9월 브라질 리우데자네이루에서 개최된 음악 축제 '록 인 리오 2026'에도 출연했다. K팝 여성 솔로 가수로서는 처음으로 이 축제 무대에 올랐다.현지 매체 G1은 '록 인 리오 2026'의 공연들을 평가하면서 화사의 무대를 '최고의 공연' 부문 2위로 선정했다. 1위는 영국 가수 엘튼 존이었다.한편 화사는 음악 활동 외에도 예능 프로그램에 출연하고 있다. 현재 SBS 예능 '무엇이든 해줄지니-비서진'을 통해 시청자들과 만나고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr