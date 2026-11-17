그룹 82메이저 / 사진 제공=그레이트엠엔터테인먼트

그룹 82메이저 / 사진 제공=그레이트엠엔터테인먼트

그룹 82메이저(82MAJOR)가 미국 연말 음악 행사 '징글볼 빌리지' 무대에 오른다.17일 소속사에 따르면 82메이저는 오는 12월 4일 오후 3시(현지시간) 미국 로스앤젤레스 잉글우드 인튜이트 돔 광장에서 열리는 '102.7 KIIS FM 징글볼 빌리지(Jingle Ball Village)'에 출연한다.'징글볼 빌리지'는 미국 라디오 방송사 아이하트라디오(iHeartRadio)가 주최하는 연말 음악 행사 '징글볼'의 공식 사전 공연이다. 올해 공개된 출연진 가운데 K팝 아티스트는 82메이저가 유일하다.이날 공연에는 보이그룹 JYT를 비롯해 가수 겸 배우 카일리 캔트럴(Kylie Cantrall), 넷플릭스 음악 서바이벌 프로그램 '빌딩 더 밴드' 출신 그룹 SZN4, 싱어송라이터 저스틴 스카이(Justine Skye) 등이 함께 출연한다.82메이저는 이날부터 미국 투어 '82CLUB : out of control'(82클럽 : 아웃 오브 컨트롤)을 시작한다. 투어는 오는 12월 19일까지 이어지며, 올랜도와 뉴욕, 캔자스시티, 댈러스 등 일부 도시 공연은 이미 매진됐다.이번 투어에서는 두 번째 싱글 'HEAT'(히트)의 타이틀곡 'Like Fire'(라이크 파이어)를 비롯한 대표곡과 유닛 무대, 디제잉 퍼포먼스 등을 선보일 예정이다.82메이저는 지난달 24~25일 서울 예스24 라이브홀에서 열린 단독 콘서트를 전석 매진시켰으며, 이달 8일에는 대만 타이베이에서 공연했다.음반과 음악방송에서도 자체 기록을 세웠다. 지난 싱글 'HEAT'는 발매 첫 일주일 동안 15만 장 이상 판매됐으며, 타이틀곡 'Like Fire'로 데뷔 후 첫 음악방송 1위를 차지했다.지난 15일에는 서울 고척스카이돔에서 열린 '2026 멜론뮤직어워드'에 처음 출연했다. 이날 'Like Fire'를 새롭게 편곡한 무대와 멤버들이 직접 랩 가사를 쓴 미발매곡 '과열'을 선보였다.한편 82메이저는 미국 투어를 마친 뒤 내년 1월 10~11일 일본 도쿄 시부야 스트림 홀에서 공연을 이어간다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr