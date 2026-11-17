임현주가 SNS를 통해 입장을 밝혔다. / 사진=SNS

이하 임현주 SNS 전문

BC 아나운서 출신 임현주가 육아휴직 후 퇴사한 것을 두고 갑론을박이 이어지자 직접 해명에 나섰다.임현주는 17일 자신의 SNS를 통해 "어제 퇴사 소식을 전한 후 많은 응원과 연락을 받았다"며 "다만 퇴사 관련 기사에 사실과 다른 내용이 있어 짧게 바로잡고자 한다"고 밝혔다.그는 두 차례 출산 당시 모두 만삭까지 생방송을 진행했으며, 각각 약 3개월의 출산휴가를 사용한 뒤 기존 방송에 복귀했다고 설명했다. 이어 "육아휴직은 올해 1월 처음 사용했고 약 10개월간 휴직했다"며 "일부 기사에 나온 '두 번의 육아휴직', '1년 9개월의 육아휴직'은 사실이 아니"라고 강조했다.퇴사 시점에 관해서도 설명했다. 임현주는 "육아휴직 기간이 끝나 퇴사한 것이 아니라, 당초 예정된 휴직 기간이 남아 있었지만 먼저 휴직을 마무리하고 퇴사를 결정했다"고 말했다. 그러면서 "그동안 제 자리에서 최선을 다해 일해왔다". 사실관계만큼은 정확하게 전달되기를 바란다"고 덧붙였다.앞서 임현주는 지난 16일 약 13년간 몸담았던 MBC를 떠난다고 발표했다. 2013년 MBC에 입사한 그는 올해 1월부터 육아휴직에 들어갔으며, 약 10개월 만에 퇴사 소식을 전했다. 이후 온라인에서는 육아휴직을 사용한 뒤 퇴사한 시점을 두고 다양한 의견이 나왔다.안녕하세요.어제 퇴사 소식을 전한 후 많은 응원과 연락을 받았습니다.감사드립니다.다만 퇴사 관련 기사에 사실과 다른 내용이 있어 짧게 바로잡고자 합니다.저는 두 번의 출산 모두 만삭까지 생방송을 이어갔고, 각각 약 3개월의 출산휴가를 사용한 뒤 기존에 진행하던 방송에 바로 복귀했습니다.육아휴직은 올해 1월 처음 사용했고, 약 10개월간 휴직했습니다. 일부 기사에 나온 '두 번의 육아휴직', '1년 9개월의 육아휴직'은 사실이 아닙니다.또한 육아휴직 기간이 끝나 퇴사한 것이 아니라, 당초 예정된 휴직 기간이 남아 있었지만 먼저 휴직을 마무리하고 퇴사를 결정했습니다.그동안 제 자리에서 최선을 다해 일해왔습니다.사실관계만큼은 정확하게 전달되기를 바랍니다.임현주 드림.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr