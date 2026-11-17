배우 고경표가 최근 음주운전 사고로 물의를 빚었다. / 사진=텐아시아DB

이하 '2026 고경표 팬미팅' 공연 취소 안내문 전문

음주운전 사고로 활동을 중단한 배우 고경표 측이 서울 팬미팅 취소 및 환불 안내문을 게재했다.17일 예매처 티켓링크 내 '2026 고경표 FANMEETING NOW 'KYUNGPYO NIGHT'' 예매 페이지에는 공연 취소를 알리는 팝업 공지가 올라왔다.주최 측은 공지를 통해 "오는 21일 진행 예정이었던 공연이 아티스트 측의 사정으로 인해 부득이하게 취소됐다"며 "예매하신 티켓은 예매처 규정에 따라 전액 일괄 취소 및 환불 처리될 예정"이라고 밝혔다. 이어 "오랜 시간 공연을 기다려주신 팬 여러분께 실망을 안겨드리게 되어 진심으로 사과드린다"고 덧붙였다.앞서 전날 오전 팬미팅 취소 소식이 전해진 이후에도 예매 페이지가 열려 있어 혼란이 빚어졌다. 이후 전날 저녁 예매 버튼이 '판매종료'로 바뀌었으나 별도의 취소·환불 안내가 없어 지적이 이어졌고, 결국 뒤늦게 팝업 공지가 게시됐다.고경표는 지난 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동에서 음주 상태로 차량을 운전하다 주행 중이던 청소차와 충돌하는 사고를 냈다. 당시 혈중알코올농도는 면허 취소 수치인 0.08%를 넘긴 것으로 알려졌다.사고 다음 날 고경표는 자신의 SNS에 사과문을 올리고 모든 활동을 중단했다.사고 다음 날 고경표는 자신의 SNS에 "술을 마시고 운전대를 잡은 건 전적으로 제 잘못"이라며 "제가 한 행동으로 누군가 크게 다칠 수도 있었다. 무책임한 행동이었다"고 사과문을 올리고 모든 활동을 중단했다. 이에 MBC '놀면 뭐하니?'와 tvN '식스센스: B사이드'는 고경표의 출연 장면을 편집하기로 했으며, 공개를 앞둔 tvN '보검 매직컬2'와 티빙 '대탈출: 도시괴담' 역시 출연 분량을 최대한 편집하는 방향으로 정했다.안녕하세요, '2026 고경표 FANMEETING NOW 'KYUNGPYO NIGHT'' 공연 취소 안내드립니다.오는 2026년 11월 21일 (토) 진행 예정이었던 '2026 고경표 FANMEETING NOW 'KYUNGPYO NIGHT''이 아티스트측의 사정으로 인해 부득이하게 취소되었음을 안내드립니다. 본 공연을 기다려 주신 관객 여러분께 깊은 사과의 말씀을 드립니다.예매하신 티켓은 예매처 규정에 따라 전액 일괄 취소 및 환불 처리될 예정입니다. 오랜 시간 공연을 기다려주신 팬 여러분들께 실망을 안겨드리게 되어 진심으로 사과드립니다.감사합니다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr