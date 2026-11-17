방송인 김숙이 배우 김강우와 남다른 친분을 공개했다. / 사진=텐아시아 DB

방송인 김숙이 배우 김강우와 남다른 친분을 공개했다. / 사진 제공｜KBS ‘옥탑방의 문제아들’

방송인 김숙이 배우 김강우와 남다른 친분을 공개했다.17일 방송되는 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에는 배우 김강우가 게스트로 출연한다.이날 김숙은 "김강우가 우리 집 비밀번호를 아는 유일한 남자"라며 뜻밖의 친분을 공개한다. 알고 보니 두 사람은 김숙이 이끄는 '연예계 내향인 I 모임'의 멤버로 함께 활동하고 있었다.김숙은 모임의 원년 멤버인 임형준의 추천으로 김강우가 합류하게 됐다고 설명한다. 김강우 역시 "낯가림이 심하다"며 평소 성격을 털어놓는다. 특히 김숙은 김수용, 최강희, 임형준, 김강우와 함께 캠핑을 떠났던 일화를 공개한다. 그는 "김수용, 최강희, 임형준, 김강우와 캠핑을 갔는데 서로 딱 오늘의 날씨만 묻고 말이 전혀 없었다"고 말한다.일반적인 친목 모임과 달리 대화가 거의 없었다는 설명이다. 이에 김강우는 "원래 내향인들은 대화 사이에 정적이 많다"며 오히려 조용한 분위기가 편안했다고 밝힌다.주우재도 자신이 내향적인 성격이라고 고백한다. 그는 "나는 버스 하차 벨을 못 눌러서 내려야 할 정류장을 지나친 적이 많다"며 낯가림 때문에 겪었던 일을 털어놓는다. 김강우 역시 비슷한 경험이 있다고 공감한다. 그는 "나도 그런 적이 많다"며 "나는 심지어 누가 말을 걸까 봐 강의실에 못 들어간 적도 있다"고 밝혀 출연진을 놀라게 한다.한편 김강우가 출연하는 KBS2 '옥탑방의 문제아들'은 17일 오후 8시 30분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr